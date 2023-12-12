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وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية في تعزيز الأمن والاستقرار في بلاده

12/12/2023 2:51:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 12 (كونا) -- أشاد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم الثلاثاء بجهود دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن من خلال دعمها للأجهزة الأمنية.
وذكرت وزارة الداخلية اليمنية في موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير حيدان بقائد قوات التحالف في (عدن) العميد الركن حسين الحربي لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ والحدود وتطوير قدرات وكفاءة قوات الأمن في مختلف المحافظات.
وأشار حيدان إلى متانة العلاقات الأخوية المشتركة بين دول التحالف والتي تعمدت بالدماء في سبيل الدفاع عن اليمن من خطر ميليشيات الحوثي والتنظيمات الارهابية.
ولفت إلى آخر التطورات الميدانية وتماهي ميليشيات الحوثي ورفضها للسلام ومواصلة تهديدها للسلم المجتمعي والدولي.
من جانبه أشاد قائد قوات التحالف بجهود وزارة الداخلية في تطوير الأجهزة الأمنية وإطلاقها لمشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية والتي تمثل إضافة نوعية.
وأكد استعداد التحالف لتقديم كافة أشكال الدعم لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. (النهاية)

س ن ص




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