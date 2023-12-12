وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية في تعزيز الأمن والاستقرار في بلاده

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 12 (كونا) -- أشاد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم الثلاثاء بجهود دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن من خلال دعمها للأجهزة الأمنية.
وذكرت وزارة الداخلية اليمنية في موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير حيدان بقائد قوات التحالف في (عدن) العميد الركن حسين الحربي لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ والحدود وتطوير قدرات وكفاءة قوات الأمن في مختلف المحافظات.
وأشار حيدان إلى متانة العلاقات الأخوية المشتركة بين دول التحالف والتي تعمدت بالدماء في سبيل الدفاع عن اليمن من خطر ميليشيات الحوثي والتنظيمات الارهابية.
ولفت إلى آخر التطورات الميدانية وتماهي ميليشيات الحوثي ورفضها للسلام ومواصلة تهديدها للسلم المجتمعي والدولي.
من جانبه أشاد قائد قوات التحالف بجهود وزارة الداخلية في تطوير الأجهزة الأمنية وإطلاقها لمشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية والتي تمثل إضافة نوعية.
وأكد استعداد التحالف لتقديم كافة أشكال الدعم لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. (النهاية)
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