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جماهير (الاتحاد) السعودي تخطف الأضواء في حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023

12/12/2023 2:51:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز أسميران (حدث مصور)

جدة - 12 - 12 (كونا) -- بالأهازيج الجميلة والمتفردة في التشجيع خطفت جماهير نادي (الاتحاد) السعودي الأضواء في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة فكانوا نجوم حفل بلا منازع.
وقبل انطلاق مباراة الافتتاح التي تجمع بين (الاتحاد) السعودي و (أوكلاند سيتي) النيوزلندي علت الأصوات بملعب (الجوهرة) بالأهازيج العربية والانجليزية التي أديت بشكل جماعي في المدرجات ما أشعل اجواء اللقاء بالحماس والاثارة.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 اليوم الثلاثاء بجدة بمشاركة سبعة أندية وستستمر منافساتها حتى 22 ديسمبر الحالي. (النهاية) ف ن / ر س

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