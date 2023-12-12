جماهير (الاتحاد) السعودي تخطف الأضواء في حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز أسميران (حدث مصور)
جدة - 12 - 12 (كونا) -- بالأهازيج الجميلة والمتفردة في التشجيع خطفت جماهير نادي (الاتحاد) السعودي الأضواء في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة فكانوا نجوم حفل بلا منازع.
وقبل انطلاق مباراة الافتتاح التي تجمع بين (الاتحاد) السعودي و (أوكلاند سيتي) النيوزلندي علت الأصوات بملعب (الجوهرة) بالأهازيج العربية والانجليزية التي أديت بشكل جماعي في المدرجات ما أشعل اجواء اللقاء بالحماس والاثارة.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 اليوم الثلاثاء بجدة بمشاركة سبعة أندية وستستمر منافساتها حتى 22 ديسمبر الحالي. (النهاية) ف ن / ر س
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