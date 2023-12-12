الأمين العام لمجلس التعاون وأمين عام الناتو يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 12 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ آخر التطورات في قطاع غزة.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين البديوي وستولتنبرغ مساء اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان فقد بحث الجانبان آخر التطورات في قطاع غزة مبينا وجهة نظر دول مجلس التعاون حول هذه القضية وما سببته الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تداعيات خطيرة لها انعكاسات كبيرة على الأمن في المنطقة.
وأكد البديوي خلال الاتصال ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المجزرة بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والوقف الفوري لأطلاق النار وضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني.
كما بحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسكرتارية الحلف الأطلسي. (النهاية)
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