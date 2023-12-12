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الأمين العام لمجلس التعاون وأمين عام الناتو يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة

12/12/2023 2:50:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 12 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ آخر التطورات في قطاع غزة.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين البديوي وستولتنبرغ مساء اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان فقد بحث الجانبان آخر التطورات في قطاع غزة مبينا وجهة نظر دول مجلس التعاون حول هذه القضية وما سببته الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تداعيات خطيرة لها انعكاسات كبيرة على الأمن في المنطقة.
وأكد البديوي خلال الاتصال ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المجزرة بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والوقف الفوري لأطلاق النار وضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني.
كما بحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسكرتارية الحلف الأطلسي. (النهاية)

ع ش / م م ج



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