بلدية بيرين تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

بيرين 12 كانون الأول (بترا)- أطلقت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، 7 خدمات إلكترونية جديدة خاصة بدائرة رخص المهن ضمن مشروع أتمتة الخدمات البلدية الذي تنفذه البلدية بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي.

وتم إطلاق الخدمات من دائرة رخص المهن في البلدية بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والشركة المنفذة للمشروع، وعدد من الكوادر العاملة في البلدية، حيث تحدث رئيس البلدية وهبي الزواهرة.

وقال الزواهرة إن الخدمات الجديدة تضاف لما تم إنجازه سابقا من أتمتة 19 خدمة ليصل العدد الى 26 خدمة حتى الان وان العمل جار لاستكمال عملية الأتمتة لجميع الخدمات قريبا.

وأشار الزواهرة الى أن بلدية بيرين تعتبر من أولى البلديات التي تستكمل تقديم هذه الخدمات الإلكترونية في قسم رخص المهن بعد أمانة عمان الكبرى وهذا يعتبر مفخرة لجهود البلدية الهادفة للتسهيل على المواطن وتسريع تقديم الخدمة بشكل موثوق وآمن وتوفير الجهد والمال عليه.

وأكد أنه وحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة بضرورة التسريع في التحول والتحديث الإداري والمالي، فإن البلدية تسير على هذه الخطى وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطن في قضاء بيرين بكل سهولة وسرعة وموثوقية.

ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية والتوجه للاستفادة من هذه التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي أصبحت الأساس في سير العمل ولا رجعة عنها.

واستعرض الزواهرة لآلية عمل هذه الخدمات السبع وهي: إصدار رخصة مهن جديدة وتجديد رخصة مهن وشطب رخصة مهن ونقل رخصة مهن من موقع لآخر داخل البلدية، وتعديل على مهنة، وإضافة مهنة توثيق رخصة المهن.

وطالب الزواهرة بضرورة توفير محطة ثابتة في قضاء بيرين تختص بعملية تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، حيث يتوجب على المواطن الراغب في استخدام الخدمات الإلكترونية تفعيل هذه الهوية مما يجبره في الوقت الحالي على الذهاب لأقرب مديرية أحوال مدنية لتفعيل هويته الرقمية ثم العودة للبلدية لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة وهذا ما يعتبر تحديا لعمل البلدية في هذا المجال حاليا.

--(بترا)

ر ن/ب ع/ هـ ح

12/12/2023 22:31:29

