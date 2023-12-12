بلدية بيرين تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيرين 12 كانون الأول (بترا)- أطلقت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، 7 خدمات إلكترونية جديدة خاصة بدائرة رخص المهن ضمن مشروع أتمتة الخدمات البلدية الذي تنفذه البلدية بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي.
وتم إطلاق الخدمات من دائرة رخص المهن في البلدية بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والشركة المنفذة للمشروع، وعدد من الكوادر العاملة في البلدية، حيث تحدث رئيس البلدية وهبي الزواهرة.
وقال الزواهرة إن الخدمات الجديدة تضاف لما تم إنجازه سابقا من أتمتة 19 خدمة ليصل العدد الى 26 خدمة حتى الان وان العمل جار لاستكمال عملية الأتمتة لجميع الخدمات قريبا.
وأشار الزواهرة الى أن بلدية بيرين تعتبر من أولى البلديات التي تستكمل تقديم هذه الخدمات الإلكترونية في قسم رخص المهن بعد أمانة عمان الكبرى وهذا يعتبر مفخرة لجهود البلدية الهادفة للتسهيل على المواطن وتسريع تقديم الخدمة بشكل موثوق وآمن وتوفير الجهد والمال عليه.
وأكد أنه وحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة بضرورة التسريع في التحول والتحديث الإداري والمالي، فإن البلدية تسير على هذه الخطى وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطن في قضاء بيرين بكل سهولة وسرعة وموثوقية.
ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية والتوجه للاستفادة من هذه التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي أصبحت الأساس في سير العمل ولا رجعة عنها.
واستعرض الزواهرة لآلية عمل هذه الخدمات السبع وهي: إصدار رخصة مهن جديدة وتجديد رخصة مهن وشطب رخصة مهن ونقل رخصة مهن من موقع لآخر داخل البلدية، وتعديل على مهنة، وإضافة مهنة توثيق رخصة المهن.
وطالب الزواهرة بضرورة توفير محطة ثابتة في قضاء بيرين تختص بعملية تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، حيث يتوجب على المواطن الراغب في استخدام الخدمات الإلكترونية تفعيل هذه الهوية مما يجبره في الوقت الحالي على الذهاب لأقرب مديرية أحوال مدنية لتفعيل هويته الرقمية ثم العودة للبلدية لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة وهذا ما يعتبر تحديا لعمل البلدية في هذا المجال حاليا.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
12/12/2023 22:31:29
MENAFN12122023000117011021ID1107582837
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