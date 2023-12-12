بارتش يفوز بجائزة النهضة لمحلية العمل الإنساني والتنموي لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون أول (بترا)- نظم التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) فعاليته السنوية الخاصة بجائزة النهضة لمحلية العمل الإنساني لعام 2023، والتي مُنحت لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومنيك بارتش، تكريماً لمساهماته وإنجازاته في مجال دعم هذه الأجندة المهمة للارتقاء بالخطط والاستراتيجيات التنموية في الأردن.

ووفق بيان صدر عن التحالف اليوم الثلاثاء، فإن ذلك يأتي تأكيداً لأهمية محلية العمل الإنساني والتنموي في الأردن، ودور الشراكة الفاعلة بين المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في تعزيزها، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعصف بالمنطقة، وتحت عنوان: "شركاء في السراء والضراء".

وقالت عضو اللجنة الإدارية لتحالف (جوناف)، الدكتورة سوسن المجالي: "في ظل الأوضاع الحالية، يصبح التمسك بالمبادئ الإنسانية الأساسية أمراً ضرورياً".

وأضافت: "نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تسليط الضوء على ضرورة تفعيل محلية العمل الإنساني، ودعوة مختلف الجهات المعنية للعمل معاً ومد أيدي التعاون لتجاوز الأزمات والتحديات العالمية والمحلية"، مشيرة إلى أن دعم قدرات الجهات المحلية والوطنية يعمل على رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية واستدامة الجهود التنموية.

فيما أشادت عضو التحالف، ورئيسة جمعية خطوة أمل في إربد، المهندسة مي أبو عداد، بدور تحالف (جوناف) الأساسي والمحوري في كسب تأييد صناع القرار في تعزيز محلية العمل الإنساني والتنموي، بالإضافة إلى جهود التحالف في تطوير عمل المنظمات والجمعيات المحلية.

وأشارت إلى أن البطالة، والصحة، والتعليم وتحديات اللاجئين، هي من بين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً محلياً، وأنه يمكن معالجة هذه التحديات من خلال اتباع نهج محلية العمل الإنساني واستمرار الدعم للجهات التي تعمل على سد هذه الاحتياجات في مختلف المحافظات.

بينما أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري أندرسون، على دور الأردن المحوري في حفظ استقرار المنطقة، وجهوده الحثيثة في ملف اللجوء قائلة: "نسجل للأردن دعمه المستمر لقضية اللاجئين".

وأضافت "يسعدني التواجد معكم اليوم والاحتفاء بتقدير الشخصية الشجاعة والتي يمثلها دومنيك بارتش، فكثيراً ما كانت محلية العمل الإنساني على رأس أولويات عمل الأمم المتحدة ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وفي كلمته؛ أعرب بارتش عن سعادته لإحراز الأردن تقدماً كبيراً في مجال محلية العمل الإنساني. مشيراً إلى أنه ما يزال هناك الكثير لتقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمكين الجهات المحلية، وعلى ضرورة إيجاد الطرق المناسبة لتفعيل الشراكات بين جميع الجهات المحلية لتحقيق نهضة شاملة واستجابات أفضل لاحتياجات المجتمعات المستهدفة بخدمات الأجندات الإنسانية والتنموية، قائلاً: "أقبل هذه الجائزة بالنيابة عن فريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وأضاف: "أتعهد أمامكم جميعاً بالاستمرار في تقديم الدعم المساندة لجميع الجهات التي تحتاج دعمنا".

بدورها؛ أشارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض)، سمر محارب، إلى أن الجائزة تعلن سنوياً بالتزامن مع اليوم العالمي لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للتأكيد على أهمية هذه المواثيق والحقوق محلياً، وضرورة العمل على تقريبها أكثر لتستجيب لواقع شعوب العالم كافة، وذلك من خلال العمل على دعم محليتها، والتمسك بها من قبل المجتمعات الأكثر احتياجاً إليها في كل مكان. فهي تمثل مكتسبات وإنجازات إنسانية للجميع، وإن كانت الظروف الحالية حدت من تطبيقها في منطقتنا لكن هذا سيدفعنا أكثر لحمايتها والمطالبة بتطبيقها. كما أعربت عن عميق شكرها لجهود الأمم المتحدة وشراكتها مع المجتمع المدني الأردني، ووقوفها جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني المحلية في جميع الأزمات، وأكدت ضرورة تلاحم المؤسسات المحلية والوطنية والدولية لتفعيل محلية العمل الإنساني.

وقالت: "نؤمن بمحلية العمل الإنساني، والجسور التي تبنيها، ورسالتنا تتمثل في أن نكون متحدين جنباً إلى جنب في السراء والضراء، وأن نعمل ما في وسعنا رغم مواردنا المحدودة لتعزيز الاستجابة واستدامة أهدافنا التنموية".

وكانت منظمة النهضة (أرض)، منسق تحالف جوناف، إلى جانب اللجنة التوجيهية للتحالف، أطلقت "جائزة النهضة لمحلية العمل الإنساني" في العام 2021، عرفاناً منها بالجهود الهائلة التي يبذلها الأفراد المميزون و/أو المنظمات الدولية البارزة ممن يناصرون محلية العمل الإنساني ويدعون إليها، وتقديراً لهم على دورهم في النهوض بمنظمات المجتمع المدني على كلا المستويين المحلي والدولي.

وتراعي الجائزة في معايير اختيار المكرمين الشجاعة المتميزة، والإبداع والمقدرة على إلهام الآخرين، والقيادة إلى جانب العمل بوصفهم جزءاً من مجتمع العاملين في المجال الإنساني، والالتزام بأعلى معايير النزاهة في السياقات المهمة.

--(بترا)

هـ ح

12/12/2023 22:24:23