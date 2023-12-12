الخرابشة يدعو إلى إيجاد مصادر جديدة للطاقة الصديقة للبيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 12 كانون الأول (بترا)-شارك وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، في جلسة وزارية مع عدد من وزراء الطاقة العرب حول الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة المدرجة ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي اختتمت أعماله في الدوحة اليوم الثلاثاء.

وقال الخرابشة إن الوقود الأحفوري لعب دورا كبيرا في تحقيق الثورات الصناعية المتعاقبة، وسيبقى العمود الأساسي في أسواق الطاقة خلال العقود المقبلة.

ودعا إلى ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك للوقود الأحفوري، وذلك في إطار العمل على مكافحة التغير المناخي، والذي بدأت آثاره تظهر في منطقتنا العربية، ما يستدعي التوجه نحو التحول الطاقي خلال المرحلة المقبلة، وإيجاد مصادر جديدة للطاقة الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدامها، مع السير إلى استخدام الشبكات الذكية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والاستناد إلى مصادر الطاقة المتجددة لتغطية هذه الاحتياجات.

وكشف مشاركون في الجلسة عن الخطوات التي قطعتها عدة دول عربية في مجال التحول الطاقي، مؤكدين أهمية الحفاظ على الطاقة الأحفورية كسلعة استراتيجية ورئيسية لدخل العديد من الدول العربية.

وأبدى وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، الدكتور سعد حمد ناصر البراك، استغرابه من الإصرار غير العادي من حرمان شعوب ودول كثيرة، أغلبها من دول العالم النامي، من مصدر أساسي للطاقة، والتي تعتبر مصدرا رئيسيا للاقتصاد الذي يستطيع أن يحملها على مدى الـ 30 سنة المقبلة، وينقلها إلى الرفاهية والاستقرار.

وأعرب البراك عن رفضه للمطالبات الغربية بوقف الاستثمار في النفط والغاز، مشيرا إلى أنها تتناقض مع الأهداف الـ17 التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وأشار الوزير الكويتي إلى الخطوات التي قطعتها دول المنطقة في مجال الانتقال الطاقي، فبالتزامن مع امتلاكها ثروات نفطية لم تتجاهل الطاقة النظيفة، إذ إن هناك 4 دول عربية لها تجربة متميزة في تحول الطاقة.

ولفت إلى أن دول المنطقة رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 بالمئة ما بين 2022 و2023، قائلا: "نحن جادون في التحول إلى الطاقة البديلة والمتجددة، مع مواصلة الاستثمار في النفط والغاز".

وقال: "إن التخلي عن الوقود الأحفوري سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي، ويكرس مشكلات في قطاع الطاقة واستقرار التنمية وتوفير اللازم للدول النامية".

وأوضح أن التخلص من الوقود الأحفوري سيؤثر بدوره في التنمية المستدامة، لافتا إلى إيمان الكويت الراسخ بالعمل على تقليل الانبعاثات، والحفاظ على البيئة، وضرورة معالجة مسألة الانبعاثات، عبر تطوير الحلول التقنية والرقابة الدولية.

من جانبه، لفت وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إلى أهمية دعم مصادر ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الطاقة الأحفورية كسلعة استراتيجية للدول المنتجة لاعتماد اقتصاداتها على هذا المصدر موردا رئيسيا لدخلها.

وأشار إلى أهمية قطاع الطاقة التقليدية وتحولات الطاقة في الدول العربية ومساراتها المختلفة بما في ذلك التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والسوق العربية المشتركة للكهرباء والهيدروجين الأخضر.

وأكد وزير النفط العراقي مكانة إنتاج الوقود الأحفوري في الاقتصاديات العربية، وقال إن الدول العربية تنتج النفط، ولكن الانبعاثات الحرارية تأتي من الدول الصناعية التي تستخدم هذا النفط، وعليها زيادة وكفاءة معداتها للاستفادة من هذه الطاقة لتقليل الانبعاثات الضارة.

بدوره، دعا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، إلى ضرورة فصل إنتاج النفط عن موضوع تغير المناخ، مشيرا إلى أن الدول مطالبة بالتفكير في المستقبل وتحقيق التنمية وازدهار شعوبها.

وأكد ضرورة التفكير في السوق العربية المشتركة للكهرباء والتحول الطاقي ليس لخدمة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، بل لخدمة شعوب المنطقة، مؤكدا أن النفط وإنتاجه جزء أساسي من مدخول بعض الدول.

ولفت إلى توجه البحرين إلى تخفيض مستويات انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 35 بالمئة في الفترة المقبلة.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

12/12/2023 22:15:39