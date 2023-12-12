رئيس مجلس الشورى القطري يشيد بدور الأردن الداعم للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 12 كانون الأول (بترا)- أشاد رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبدالله الغانم، بالدور الأردني البارز في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف قطر الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، برئيس مجلس الشورى القطري بالدوحة، اليوم الثلاثاء، حيث جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
من جانبه، أثنى الصفدي على التطورات الملحوظة التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات، مشيدا بنجاح النسخة الحادية والعشرين لمنتدى الدوحة التي اختتمت أعمالها أمس الاثنين، وشهدت تفاعلا إيجابيا من قبل المشاركين، نتج عنه مجموعة من الأفكار والرؤى التي ستسهم في إيجاد حلول لأبرز المشاكل التي تواجه العالم.
وتطرق اجتماع الصفدي والغانم إلى العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون من مأساة إنسانية.
وأكد الجانبان ضرورة بذل الجهود البرلمانية لدفع المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان ووقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين العزل.
وفي هذا السياق، ثمن الصفدي دعم قطر للأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، وسعيها الدؤوب لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، وعدد من أعضاء المجلس، والسفير الأردني بالدوحة، زيد مفلح اللوزي.
--(بترا)
هـ ح
12/12/2023 22:11:50
MENAFN12122023000117011021ID1107582834
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