رئيس مجلس الشورى القطري يشيد بدور الأردن الداعم للقضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 12 كانون الأول (بترا)- أشاد رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبدالله الغانم، بالدور الأردني البارز في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف قطر الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، برئيس مجلس الشورى القطري بالدوحة، اليوم الثلاثاء، حيث جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

من جانبه، أثنى الصفدي على التطورات الملحوظة التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات، مشيدا بنجاح النسخة الحادية والعشرين لمنتدى الدوحة التي اختتمت أعمالها أمس الاثنين، وشهدت تفاعلا إيجابيا من قبل المشاركين، نتج عنه مجموعة من الأفكار والرؤى التي ستسهم في إيجاد حلول لأبرز المشاكل التي تواجه العالم.

وتطرق اجتماع الصفدي والغانم إلى العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون من مأساة إنسانية.

وأكد الجانبان ضرورة بذل الجهود البرلمانية لدفع المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان ووقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين العزل.

وفي هذا السياق، ثمن الصفدي دعم قطر للأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، وسعيها الدؤوب لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، وعدد من أعضاء المجلس، والسفير الأردني بالدوحة، زيد مفلح اللوزي.

--(بترا)

هـ ح

12/12/2023 22:11:50