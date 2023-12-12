منتخب سن 15 يخسر أمام نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا

منتخب سن 15 يخسر أمام نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا
التاريخ
12/12/2023 2:50:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- خسر المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 0-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين التي تقام في سلطنة عمان.
وتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، فيما استقر المنتخب الوطني ونظيره السوري بالمركزين الثالث والرابع وبدون نقاط.
ويلتقي المنتخب الوطني يوم بعد غد الخميس نظيره السعودي عند الساعة الرابعة مساء.
--(بترا)
خ خ/ هـ ح
12/12/2023 22:06:15
MENAFN12122023000117011021ID1107582833
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