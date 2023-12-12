منتخب سن 15 يخسر أمام نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- خسر المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 0-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين التي تقام في سلطنة عمان.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، فيما استقر المنتخب الوطني ونظيره السوري بالمركزين الثالث والرابع وبدون نقاط.

ويلتقي المنتخب الوطني يوم بعد غد الخميس نظيره السعودي عند الساعة الرابعة مساء.

--(بترا)

خ خ/ هـ ح

12/12/2023 22:06:15