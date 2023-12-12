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منتخب سن 15 يخسر أمام نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا

12/12/2023 2:50:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- خسر المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 0-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين التي تقام في سلطنة عمان.
وتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، فيما استقر المنتخب الوطني ونظيره السوري بالمركزين الثالث والرابع وبدون نقاط.
ويلتقي المنتخب الوطني يوم بعد غد الخميس نظيره السعودي عند الساعة الرابعة مساء.
--(بترا)
خ خ/ هـ ح
12/12/2023 22:06:15

MENAFN12122023000117011021ID1107582833

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