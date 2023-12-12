Tuesday, 12 December 2023 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة حاشدة بإربد نصرة لغزة والمسجد الأقصى

12/12/2023 2:50:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 12 كانون الأول (بترا)- شهدت مدينة إربد، عقب صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة من مسجد نوح القضاة "الجامعة"؛ تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع ويستهدف المدنيين والأبرياء والعزل.
وردد المشاركون في المسيرة، التي شاركت بها مختلف الفاعليات السياسية والنقابية والحزبية والشعبية، هتافات حيّت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة أميركيا وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة.
ونددوا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين أنها حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله الأصليين,
ورفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان ودعم فلسطين وغزة وإغاثتهما أمام استمرار الحرب الوحشية والعدوان البربري الذي تتتعرض له غزة.
وأكدوا حقيقة التمسك بالعقيدة والإيمان بأن النصر لأصحاب الحق والشرعية، وأن دماء الشهداء هي بوصلة التحرير والنصر طال الزمن أو قصر.
وثمنوا مواقف الأردن الشجاعة قيادة وشعبا في نصرة وإغاثة غزة وجهوده المتواصلة لحشد المجتمع الدولي للضغط باتجاه وقف العدوان على غزة.
--(بترا)
م.ق/ هـ ح
12/12/2023 21:53:13

MENAFN12122023000117011021ID1107582832

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث