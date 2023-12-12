مسيرة حاشدة بإربد نصرة لغزة والمسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 كانون الأول (بترا)- شهدت مدينة إربد، عقب صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة من مسجد نوح القضاة "الجامعة"؛ تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع ويستهدف المدنيين والأبرياء والعزل.

وردد المشاركون في المسيرة، التي شاركت بها مختلف الفاعليات السياسية والنقابية والحزبية والشعبية، هتافات حيّت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة أميركيا وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة.

ونددوا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين أنها حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله الأصليين,

ورفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان ودعم فلسطين وغزة وإغاثتهما أمام استمرار الحرب الوحشية والعدوان البربري الذي تتتعرض له غزة.

وأكدوا حقيقة التمسك بالعقيدة والإيمان بأن النصر لأصحاب الحق والشرعية، وأن دماء الشهداء هي بوصلة التحرير والنصر طال الزمن أو قصر.

وثمنوا مواقف الأردن الشجاعة قيادة وشعبا في نصرة وإغاثة غزة وجهوده المتواصلة لحشد المجتمع الدولي للضغط باتجاه وقف العدوان على غزة.

--(بترا)

م.ق/ هـ ح

12/12/2023 21:53:13

