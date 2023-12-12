المفوضية الأوروبية ترفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية

المفوضية الأوروبية ترفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية
التاريخ
12/12/2023 2:50:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول(بترا)- أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية.
وقالت بعثة المفوضية في عمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، إن المفوضية الأوروبية اعترفت بجميع جهود الأردن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن "حماية النظام المالي أمر أساسي للتنمية والاستقرار. عمل رائع!".
--(بترا)
ص خ/ هـ ح
12/12/2023 21:55:26
MENAFN12122023000117011021ID1107582831
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