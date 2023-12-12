المفوضية الأوروبية ترفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية

MENAFN - Jordan News Agency)

‏عمان 12 كانون الأول(بترا)- أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن رفع اسم ‎الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية.

وقالت بعثة المفوضية في عمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، إن المفوضية الأوروبية اعترفت بجميع جهود الأردن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن "حماية النظام المالي أمر أساسي للتنمية والاستقرار. عمل رائع!".

--(بترا)

ص خ/ هـ ح

12/12/2023 21:55:26