ورشة ببيئة وادي الأردن حول الكائنات المعدلة وراثيا

MENAFN - Jordan News Agency)

دير علا 12 كانون الأول (بترا)- افتتح مدير البيئة لوادي الأردن المهندس محمد الصقور، مندوباً عن وزير البيئة، ورشة عمل توعوية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا والإطار الوطني للسلامة الأحيائية في الأردن.

ويشارك عدد من الخبراء والمختصين بالسلامة الأحيائية وعدد من رؤساء البلديات وأعضاء اللامركزية ومديري الدوائر الرسمية ومندوبين عن الأجهزة الأمنية من مركز دير علا والإدارة الملكية لحماية البيئة ورؤساء الاتحادات الزراعية والجمعيات البيئية والزراعية في لواء دير علا والشونة الجنوبية.

وقال الصقور، خلال الافتتاح، إننا اليوم نسلط الضوء على موضوع يهم مختلف فئات المجتمع وهو المواد المعدلة وراثيا والدور المجتمعي للتعرف عليها وكيفية التعامل معها.

وأوضح أن التشريعات والسياسات والأنظمة الإدارية لاتكفي ولايمكن أن تؤدي دورها بدون دعم المجتمع المدني لها ولا نغفل عن دور ودعم المراكز البحثية للتقليل والحد من أي آثار سلبية محتمله قد تنتج عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

وأكد منسق مشروع السلامة الأحيائية، المهندس خالد المجالي، أهمية المشروع للمواطنين كافة وتحديداً فيما يتعلق بالمواد المعدلة وراثيا ودوره الوطني لوضع التشريعات والسياسات والأنظمة الإدارية للتعامل معها إلى جانب دعم المراكز البحثية للتقليل من أي آثار سلبية محتملة للمواد المعدلة وراثيا.

وبين أن التكنولوجيا الحيوية بكل إنجازاتها تعود بالنفع على الإنسان من حيث غزارة الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات وإنتاج علاجات ولقاحات تساعد في التغلب على العديد من الأمراض.

وأضاف المجالي أن الاتفاق بشأن مدى سلامة هذه التكنولوجيا على صحة الإنسان والبيئة ما يزال موضع خلاف بين مؤيد ومعارض لها، لافتاً إلى أن النهوض بالوعي البيئي شرط أساسي لمواجهة المشاكل البيئية في أي بلد.

كما تحدث مساعد منسق المشروع المهندس أحمد عباس عن برتوكول السلامة الأحيائية وعن المشروع.

وتحدث رئيس وحدة الشؤون القانونية في وزارة البيئة محمد الآغا عن مسودة قانون السلامة الأحيائية، مشددا على أهمية أن تكون النصوص القانونية الوطنية التي تحمي البيئة وصحة الإنسان مقرونة بعقوبات رادعة لمن يلحقون الضرر بالبيئة.

يشار إلى أن مشروع الإطار الوطني للسلامة الإحيائية الممول من مرفق وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية المنبثق عن الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي يهدف إلى دمج مفهوم السلامة الأحيائية ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية ووضع تشريع قانوني للتعامل مع الكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتها.

--(بترا)





و ن/ب ع/ هـ ح





12/12/2023 21:40:03