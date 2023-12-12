الوحدات يودع بطولة كأس الاتحاد الآسيوي رسميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- ودع فريق الوحدات لكرة القدم منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي رسميا، بعد أن فاز العهد اللبناني على الفتوة السوري بهدفين لهدف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان فريق الوحدات تعادل أمس في آخر مبارياته أمام الكويت الكويتي بهدف لمثله، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 10 نقاط خلف الكهرباء العراقي المتصدر برصيد 13 نقطة.

و بحسابات المجموعات الأخرى لاختيار أفضل متأهل يحتل المركز الثاني خرج الوحدات من الحسابات بعد أن ذهبت البطاقة للعهد اللبناني.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ هـ ح

12/12/2023 21:34:37