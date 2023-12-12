الوحدات يودع بطولة كأس الاتحاد الآسيوي رسميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- ودع فريق الوحدات لكرة القدم منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي رسميا، بعد أن فاز العهد اللبناني على الفتوة السوري بهدفين لهدف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وكان فريق الوحدات تعادل أمس في آخر مبارياته أمام الكويت الكويتي بهدف لمثله، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 10 نقاط خلف الكهرباء العراقي المتصدر برصيد 13 نقطة.
و بحسابات المجموعات الأخرى لاختيار أفضل متأهل يحتل المركز الثاني خرج الوحدات من الحسابات بعد أن ذهبت البطاقة للعهد اللبناني.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
12/12/2023 21:34:37
MENAFN12122023000117011021ID1107582829
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