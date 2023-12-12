القدومي: الظليل تتمتع بمزايا تنافسية واستثمارية كبيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 12 كانون الأول (بترا)- أكد مدير قضاء الظليل، كمال القدومي، أهمية منطقة الظليل لما تتمتع به من مزايا تنافسية على المستوى الاستثماري وبما تشكله من رافد مهم لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى إدارة مجمع الظليل الصناعي، بحضور رئيس بلدية الظليل نضال العوضات وعدد من مالكي المصانع والمدراء الاداريين في الشركات وممثلي الجهات الأمنية والمؤسسات الرسمية وأعضاء مجلس المحافظة ضمن اختصاص القضاء.

وبين القدومي أن هذا اللقاء مع المستثمرين يأتي في سياق الاستماع إلى وجهة نظرهم وتلبية ما أمكن من الاحتياجات والمقترحات التي يرونها مناسبة، للنهوض بواقع البيئة الاستثمارية، وبما يحقق النتائج المناسبة، من خلال إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والتحديات، ضمن الإمكانيات المتاحة للدوائر الرسمية.

وأشار القدومي إلى أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تركز على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار، ووضع خارطة طريق واضحة للتغلب على التحديات التي تعيق نمو الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أهمية خلق بيئة إستثمارية مناسبة للمستثمرين لوضع الأردن على الخارطة الاستثمارية الجاذبة.

وتابع إن توجيهات وزير الداخلية ومحافظ الزرقاء تحرص باستمرار على ضرورة الحفاظ على الأمن ضمن المناطق التنموية، وتلبية المطالب التي تقوم على أهمية التشاركية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحديد المعيقات واجتراح الحلول الناجعة لمعالجتها.

من جهتهم، أبدى أصحاب المصانع امتنانهم لاهتمام ممثلي الدوائر الرسمية واستماعهم إلى مختلف القضايا التي تهم المستثمرين في منطقة الظليل، فيما قدموا ملاحظاتهم حول أبرز القضايا التي تهم المستثمرين والتي منها: الاهتمام بالنظافة، وصيانة عبارات تصريف مياه الأمطار، وحل مشكلة الكلاب الضالة، وأهمية إنشاء أرصفة ملائمة للشوارع، وإنشاء بعض المرافق ضمن المنطقة التنموية.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ بعض القرارات من خلال بلدية الظليل وممثلي الدوائر الرسمية، لحل هذه القضايا، بالتعاون مع إدارة مجمع الظليل الصناعي، ورفع بعض القضايا مثل إيجاد مديرية عمل وإنشاء مركز تدريبي للأيدي العاملة إلى الجهات الرسمية، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ هـ ح

12/12/2023 21:11:46