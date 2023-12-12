القدومي: الظليل تتمتع بمزايا تنافسية واستثمارية كبيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 12 كانون الأول (بترا)- أكد مدير قضاء الظليل، كمال القدومي، أهمية منطقة الظليل لما تتمتع به من مزايا تنافسية على المستوى الاستثماري وبما تشكله من رافد مهم لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى إدارة مجمع الظليل الصناعي، بحضور رئيس بلدية الظليل نضال العوضات وعدد من مالكي المصانع والمدراء الاداريين في الشركات وممثلي الجهات الأمنية والمؤسسات الرسمية وأعضاء مجلس المحافظة ضمن اختصاص القضاء.
وبين القدومي أن هذا اللقاء مع المستثمرين يأتي في سياق الاستماع إلى وجهة نظرهم وتلبية ما أمكن من الاحتياجات والمقترحات التي يرونها مناسبة، للنهوض بواقع البيئة الاستثمارية، وبما يحقق النتائج المناسبة، من خلال إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والتحديات، ضمن الإمكانيات المتاحة للدوائر الرسمية.
وأشار القدومي إلى أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تركز على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار، ووضع خارطة طريق واضحة للتغلب على التحديات التي تعيق نمو الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أهمية خلق بيئة إستثمارية مناسبة للمستثمرين لوضع الأردن على الخارطة الاستثمارية الجاذبة.
وتابع إن توجيهات وزير الداخلية ومحافظ الزرقاء تحرص باستمرار على ضرورة الحفاظ على الأمن ضمن المناطق التنموية، وتلبية المطالب التي تقوم على أهمية التشاركية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحديد المعيقات واجتراح الحلول الناجعة لمعالجتها.
من جهتهم، أبدى أصحاب المصانع امتنانهم لاهتمام ممثلي الدوائر الرسمية واستماعهم إلى مختلف القضايا التي تهم المستثمرين في منطقة الظليل، فيما قدموا ملاحظاتهم حول أبرز القضايا التي تهم المستثمرين والتي منها: الاهتمام بالنظافة، وصيانة عبارات تصريف مياه الأمطار، وحل مشكلة الكلاب الضالة، وأهمية إنشاء أرصفة ملائمة للشوارع، وإنشاء بعض المرافق ضمن المنطقة التنموية.
وتم خلال الاجتماع اتخاذ بعض القرارات من خلال بلدية الظليل وممثلي الدوائر الرسمية، لحل هذه القضايا، بالتعاون مع إدارة مجمع الظليل الصناعي، ورفع بعض القضايا مثل إيجاد مديرية عمل وإنشاء مركز تدريبي للأيدي العاملة إلى الجهات الرسمية، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
12/12/2023 21:11:46
MENAFN12122023000117011021ID1107582827
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