رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا: ندعم حق الفلسطينيين بتقرير المصير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- قال رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان، اليوم الثلاثاء، إنهم يدعمون الجهود الدولية العاجلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وأكد رؤساء الوزراء بحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، أن معاناة المدنيين المستمرة في غزة لا يمكن أن تكون ثمنا لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق تعبيرهم.

وشددوا على معارضتهم أي إعادة احتلال لقطاع غزة أو تقليص مساحته، أو فرض تهجير قسري للفلسطينيين، وأكدوا دعمهم لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضافوا أن وقف إطلاق النار في غزة يجب ألا يكون أحاديا، وينبغي على حركة حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها، بحسب البيان.

--(بترا)

رصد / ف ق / ع ط

12/12/2023 21:04:24