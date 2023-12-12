رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا: ندعم حق الفلسطينيين بتقرير المصير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- قال رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان، اليوم الثلاثاء، إنهم يدعمون الجهود الدولية العاجلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.
وأكد رؤساء الوزراء بحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، أن معاناة المدنيين المستمرة في غزة لا يمكن أن تكون ثمنا لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق تعبيرهم.
وشددوا على معارضتهم أي إعادة احتلال لقطاع غزة أو تقليص مساحته، أو فرض تهجير قسري للفلسطينيين، وأكدوا دعمهم لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأضافوا أن وقف إطلاق النار في غزة يجب ألا يكون أحاديا، وينبغي على حركة حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها، بحسب البيان.
--(بترا)
رصد / ف ق / ع ط
12/12/2023 21:04:24
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