جامعة الزرقاء تشارك بالمؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 12 كانون الأول(بترا)-شارك عدد من الباحثين في جامعة الزرقاء، بأوراق علمية ضمن جلسات المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات في دورته الرابعة والعشرين، والذي استضافته جامعة عجمان-الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة باحثين من دول عربية وأجنبية قدموا 140 بحثًا على مدار أيام المؤتمر.
ويعقد المؤتمر سنوياً في إحدى جامعات الوطن العربي، ويعتبر المؤتمر الرسمي لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات في الوطن العربي، والتي تأسست عام 2000 وتتخذ من جامعة الزرقاء مقراً لأمانتها العامة.
وحضر فعاليات المؤتمر الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمر سلامة، والأمين العام للمؤتمر وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الزرقاء الدكتور محمد حسان، ومدير جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، وعدد من الباحثين والضيوف من مختلف دول العالم.
وقال الدكتور حسان في كلمة له بالمؤتمر :"إن العالم يشهد حالياً تحولًا سريعًا في ميدان تكنولوجيا المعلومات، مما يتطلب منا بذل جهود إضافية لتطوير وتعزيز المهارات البحثية والأكاديمية، وتنمية مهارات الطلبة في الموضوعات الفنية والتقنية المرتبطة بعلوم تكنولوجيا المعلومات".
وأشاد حسان بالدعم السخي الذي تقدمه جامعة الزرقاء للأمانة العامة لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات في الوطن العربي وللمؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات منذ تأسيسهما وحتى يومنا الحاضر، مؤكدا أن الدعم المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئاسة جامعة الزرقاء يساهم بشكل فعال في استمرار انعقاد المؤتمر في مختلف الدول العربية.
وعُقد على هامش المؤتمر اجتماع اللجنة المنظمة الدائمة للمؤتمر، واجتماع الجمعية العمومية لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ ع ط
12/12/2023 20:55:24
MENAFN12122023000117011021ID1107582825
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