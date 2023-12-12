جامعة الزرقاء تشارك بالمؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 12 كانون الأول(بترا)-شارك عدد من الباحثين في جامعة الزرقاء، بأوراق علمية ضمن جلسات المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات في دورته الرابعة والعشرين، والذي استضافته جامعة عجمان-الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة باحثين من دول عربية وأجنبية قدموا 140 بحثًا على مدار أيام المؤتمر.

ويعقد المؤتمر سنوياً في إحدى جامعات الوطن العربي، ويعتبر المؤتمر الرسمي لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات في الوطن العربي، والتي تأسست عام 2000 وتتخذ من جامعة الزرقاء مقراً لأمانتها العامة.

وحضر فعاليات المؤتمر الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمر سلامة، والأمين العام للمؤتمر وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الزرقاء الدكتور محمد حسان، ومدير جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، وعدد من الباحثين والضيوف من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور حسان في كلمة له بالمؤتمر :"إن العالم يشهد حالياً تحولًا سريعًا في ميدان تكنولوجيا المعلومات، مما يتطلب منا بذل جهود إضافية لتطوير وتعزيز المهارات البحثية والأكاديمية، وتنمية مهارات الطلبة في الموضوعات الفنية والتقنية المرتبطة بعلوم تكنولوجيا المعلومات".

وأشاد حسان بالدعم السخي الذي تقدمه جامعة الزرقاء للأمانة العامة لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات في الوطن العربي وللمؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات منذ تأسيسهما وحتى يومنا الحاضر، مؤكدا أن الدعم المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئاسة جامعة الزرقاء يساهم بشكل فعال في استمرار انعقاد المؤتمر في مختلف الدول العربية.

وعُقد على هامش المؤتمر اجتماع اللجنة المنظمة الدائمة للمؤتمر، واجتماع الجمعية العمومية لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ ع ط

12/12/2023 20:55:24