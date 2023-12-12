إربد: وقفة تضامنية نصرة لأهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية نصرة لأهالي غزة والمرابطين في الأراضي الفلسطينية.

وقال عميد الكلية الدكتور يحيى خريسات، في كلمته "إننا نقف اليوم بقلوب يعتصرها الألم والحزن، لما تشهده عموم فلسطين المحتلة، وقطاع غزة على وجه الخصوص من جرائم حرب بشعة، وعدوان غاشم على المدنيين العزل، واغتيال سافر لكل معاني الإنسانية " .

وأشار الى أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة كان وما زال عنوانا لإحقاق الحق والنصرة المطلقة لأهلنا المرابطين في فلسطين، مؤكدا الوقوف خلف نهج جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي إلى الوقف الفوري لسفك الدماء، والتعدي الوحشي على الأشقاء في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والعلاج للمدنيين.

وتخللت الوقفة التي شارك فيها الجسم الأكاديمي والإداري والطلابي في الكلية، قصيدة شعرية للطالبة حلا المجذوب عن فلسطين ومعاناة أهل غزة، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن أرض فلسطين الطهور ضد العدوان الغاشم.

-- (بترا)

أ غ / ب ع/ ع ط

12/12/2023 20:48:23

