إربد: وقفة تضامنية نصرة لأهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 12 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية نصرة لأهالي غزة والمرابطين في الأراضي الفلسطينية.
وقال عميد الكلية الدكتور يحيى خريسات، في كلمته "إننا نقف اليوم بقلوب يعتصرها الألم والحزن، لما تشهده عموم فلسطين المحتلة، وقطاع غزة على وجه الخصوص من جرائم حرب بشعة، وعدوان غاشم على المدنيين العزل، واغتيال سافر لكل معاني الإنسانية " .
وأشار الى أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة كان وما زال عنوانا لإحقاق الحق والنصرة المطلقة لأهلنا المرابطين في فلسطين، مؤكدا الوقوف خلف نهج جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي إلى الوقف الفوري لسفك الدماء، والتعدي الوحشي على الأشقاء في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والعلاج للمدنيين.
وتخللت الوقفة التي شارك فيها الجسم الأكاديمي والإداري والطلابي في الكلية، قصيدة شعرية للطالبة حلا المجذوب عن فلسطين ومعاناة أهل غزة، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن أرض فلسطين الطهور ضد العدوان الغاشم.
-- (بترا)
أ غ / ب ع/ ع ط
12/12/2023 20:48:23
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