الجامعة العربية: الأولوية اليوم لوقف فوري للعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 12 كانون الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية، أن الأولوية المطلقة اليوم، هي وقف إطلاق النار على نحو فوري، وإنقاذ سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية مكتملة تزداد حدتها كل يوم.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، اليوم الثلاثاء، مساعد وزير خارجية أستراليا تيم واتس، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.

وشدد زكي على موقف الجامعة بمنع سيناريو التهجير القسري الذي يمثل نكبة ثانية للفلسطينيين، ويعكس خطة إسرائيل لتصفية قضيتهم على حساب الجيران، عبر فصل الشعب الفلسطيني عن أرضه باقتلاعه منها كما حدث في 1948.

وأشار إلى أن الفظاعات التي ترتكبها إسرائيل هي جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وهي أمر غير مقبول على الإطلاق وترفضه كل الدول العربية، فضلًا عن الفلسطينيين أنفسهم.

واستمع زكي لعرض قدمه المسؤول الأسترالي حول موقف حكومته الداعي إلى هدنة إنسانية وتوفير الظروف لوقف إطلاق النار والعمل على تحقيق حل الدولتين.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط



12/12/2023 20:38:43