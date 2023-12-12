الجامعة العربية: الأولوية اليوم لوقف فوري للعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 12 كانون الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية، أن الأولوية المطلقة اليوم، هي وقف إطلاق النار على نحو فوري، وإنقاذ سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية مكتملة تزداد حدتها كل يوم.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، اليوم الثلاثاء، مساعد وزير خارجية أستراليا تيم واتس، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.
وشدد زكي على موقف الجامعة بمنع سيناريو التهجير القسري الذي يمثل نكبة ثانية للفلسطينيين، ويعكس خطة إسرائيل لتصفية قضيتهم على حساب الجيران، عبر فصل الشعب الفلسطيني عن أرضه باقتلاعه منها كما حدث في 1948.
وأشار إلى أن الفظاعات التي ترتكبها إسرائيل هي جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وهي أمر غير مقبول على الإطلاق وترفضه كل الدول العربية، فضلًا عن الفلسطينيين أنفسهم.
واستمع زكي لعرض قدمه المسؤول الأسترالي حول موقف حكومته الداعي إلى هدنة إنسانية وتوفير الظروف لوقف إطلاق النار والعمل على تحقيق حل الدولتين.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
12/12/2023 20:38:43
MENAFN12122023000117011021ID1107582821
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