بوريل: يجب وقف القتل في غزة وكل الأراضي الفلسطينية

بوريل: يجب وقف القتل في غزة وكل الأراضي الفلسطينية
التاريخ
12/12/2023 2:50:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه يجب وقف القتل، ليس في غزة فحسب، بل في كل الأراضي الفلسطينية.
وبحسب ما نقلت وكالة يورونيوز الأوروبية، شدد بوريل على وجوب وقف إزهاق الأرواح، ووضع أرضية لحل سياسي من خلال قيام دولة فلسطينية مؤكدا أن الاتحاد يدعم هذا التوجه.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ ع ط
12/12/2023 20:30:47
MENAFN12122023000117011021ID1107582820
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