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بوريل: يجب وقف القتل في غزة وكل الأراضي الفلسطينية

12/12/2023 2:50:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه يجب وقف القتل، ليس في غزة فحسب، بل في كل الأراضي الفلسطينية.
وبحسب ما نقلت وكالة يورونيوز الأوروبية، شدد بوريل على وجوب وقف إزهاق الأرواح، ووضع أرضية لحل سياسي من خلال قيام دولة فلسطينية مؤكدا أن الاتحاد يدعم هذا التوجه.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ ع ط
12/12/2023 20:30:47

MENAFN12122023000117011021ID1107582820

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