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روسيا : استقرار الوضع الإنساني في غزة يتطلب جهودا دولية فعالة

12/12/2023 2:50:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 12 كانون الأول (بترا)-أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلّب جهودا دولية فعالة للغاية وخطوات جادة وسريعة.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم : إن"استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة أمر مستحيل وسط دوي المدافع، مؤكدا الحاجة لخطوات جادة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين".
وأضاف بيسكوف:"أن الأعمال القتالية قد استؤنفت ولا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الذي تشهده غزة محط اهتمام وقلق للعديد من بلدان العالم".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
12/12/2023 20:26:16

MENAFN12122023000117011021ID1107582818

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