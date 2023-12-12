روسيا : استقرار الوضع الإنساني في غزة يتطلب جهودا دولية فعالة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 12 كانون الأول (بترا)-أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلّب جهودا دولية فعالة للغاية وخطوات جادة وسريعة.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم : إن"استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة أمر مستحيل وسط دوي المدافع، مؤكدا الحاجة لخطوات جادة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين".
وأضاف بيسكوف:"أن الأعمال القتالية قد استؤنفت ولا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الذي تشهده غزة محط اهتمام وقلق للعديد من بلدان العالم".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
12/12/2023 20:26:16
MENAFN12122023000117011021ID1107582818
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