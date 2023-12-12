روسيا : استقرار الوضع الإنساني في غزة يتطلب جهودا دولية فعالة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 12 كانون الأول (بترا)-أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلّب جهودا دولية فعالة للغاية وخطوات جادة وسريعة.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم : إن"استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة أمر مستحيل وسط دوي المدافع، مؤكدا الحاجة لخطوات جادة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين".

وأضاف بيسكوف:"أن الأعمال القتالية قد استؤنفت ولا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الذي تشهده غزة محط اهتمام وقلق للعديد من بلدان العالم".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

12/12/2023 20:26:16