إقليم البترا تنظم جولة تفقدية بمنطقة أم صحيون لمعاينة واقع الخدمات

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 12 كانون الأول (بترا)- نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحية ممثلةً بمفوضية البنية التحتية والاستثمار جولة تفقدية في منطقة أم صيحون اليوم الثلاثاء، للإطلاع على واقع الحال للخدمات المقدمة من قبل السلطة في المنطقة.

واطلع مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، على سير العمل في مشروع الخلطات الاسفلتية وتصريف مياه الأمطار لمنطقة أم صيحون، والمقترحات لتوسعة تقاطع الطريق الخلفي مع الطريق المؤدية إلى القرية الثقافية في البيضا، وتحسين شبكة الطرق في المنطقة وإيجاد منطقة جديدة لعمل نشاطات وأسواق تجارية وشعبية.

والتقى العلياني، ضمن الجولة التفقدية في مركز تنمية المجتمع المحلي، أم صيحون مجموعة من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، كما اطلع على الموقع المقترح لإنشاء موقف للباصات السياحية، موجها بالسير في الدراسات اللازمة لتنفيذه بأسرع وقت.

ووجه بإعداد الدراسات اللازمة وحصر كميات وكلف توحيد ألوان المباني ضمن منطقة أم صيحون بما يتناسب مع خصوصية البترا، وكذلك تحسين الواجهات المعمارية للمباني القائمة على طرفي الطريق الاختراقي.

ورافق العلياني في الجولة مدير الاشغال والخدمات المهندس محمد الهباهبة، ومدير التنظيم المهندس يحيى الحسنات، ورئيس قسم المشاريع المهندس محمد القرالة.

--(بترا)

دط/ب ع/ ع ط

12/12/2023 20:26:03

