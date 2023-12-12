إقليم البترا تنظم جولة تفقدية بمنطقة أم صحيون لمعاينة واقع الخدمات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 12 كانون الأول (بترا)- نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحية ممثلةً بمفوضية البنية التحتية والاستثمار جولة تفقدية في منطقة أم صيحون اليوم الثلاثاء، للإطلاع على واقع الحال للخدمات المقدمة من قبل السلطة في المنطقة.
واطلع مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، على سير العمل في مشروع الخلطات الاسفلتية وتصريف مياه الأمطار لمنطقة أم صيحون، والمقترحات لتوسعة تقاطع الطريق الخلفي مع الطريق المؤدية إلى القرية الثقافية في البيضا، وتحسين شبكة الطرق في المنطقة وإيجاد منطقة جديدة لعمل نشاطات وأسواق تجارية وشعبية.
والتقى العلياني، ضمن الجولة التفقدية في مركز تنمية المجتمع المحلي، أم صيحون مجموعة من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، كما اطلع على الموقع المقترح لإنشاء موقف للباصات السياحية، موجها بالسير في الدراسات اللازمة لتنفيذه بأسرع وقت.
ووجه بإعداد الدراسات اللازمة وحصر كميات وكلف توحيد ألوان المباني ضمن منطقة أم صيحون بما يتناسب مع خصوصية البترا، وكذلك تحسين الواجهات المعمارية للمباني القائمة على طرفي الطريق الاختراقي.
ورافق العلياني في الجولة مدير الاشغال والخدمات المهندس محمد الهباهبة، ومدير التنظيم المهندس يحيى الحسنات، ورئيس قسم المشاريع المهندس محمد القرالة.
--(بترا)
دط/ب ع/ ع ط
12/12/2023 20:26:03
MENAFN12122023000117011021ID1107582817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.