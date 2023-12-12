MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يؤكد لرئيس حكومة إسبانيا ضرورة الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الملك: ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الملك: حل الدولتين جزء من منظومة الأمن الإقليمي.

سانشيز يؤكد دعم إسبانيا لجهود تحقيق السلام.

مدريد 12 كانون الأول(بترا) – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع.

وأعرب جلالته في اللقاء، الذي عقد في العاصمة مدريد، عن تقديره لموقف إسبانيا الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنهما تشكلان جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الواحدة.

كما أكد جلالته ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من خطورة التصعيد هناك.

وأشار جلالة الملك إلى أن حل الدولتين جزء من منظومة الأمن الإقليمي، وأن الرؤية التي تعتمد حل الدولتين هي الضمانة للأمن والسلام وإعادة البناء على أساس مستدام لما تم تدميره.

وأكد جلالته أهمية الدور الأوروبي وموقف إسبانيا على وجه الخصوص في هذا السياق.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية موقف بلاده في دعم جهود الوصول إلى حل دائم وعادل للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار سانشيز إلى استعداد إسبانيا للمساهمة في مساعي تحقيق السلام، مؤكدا أن هدف بلاده هو الحل السلمي للصراع.

وتم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور بين الأردن وإسبانيا حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في مدريد رغد السقا.

--(بترا)

ب ع/ع ط

12/12/2023 20:19:55