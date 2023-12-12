المبيضين: السياسة الإعلامية الحكومية تحرص على إتاحة المعلومات للمواطنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين أن السياسة الإعلامية الحكومية تحرص على إتاحة المعلومة الدقيقة للمواطنين، وتقديم الخدمات الفضلى لهم.

جاء حديث المبيضين خلال استضافته في ندوة حوارية حول "السياسات الإعلامية في الأردن" نظمتها كلية الإعلام في جامعة البترا اليوم الثلاثاء، وحضرها رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وبين المبيضين خلال الندوة التي أدارها عميد الكلية الدكتور علي النجادات، أن وزارة الاتصال الحكومي تسلمت مخرجات الحوار الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء المعنيين، حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي أعدتها الوزارة،"وهي قيد الدراسة والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن هذه السياسة تتكون من ثمانية محاور وهي الاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتشريعات الإعلامية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي والإداري، والتقارير المعنية بالحريات الإعلامية، إضافة إلى الإعلام التنموي، مبينًا أنها ترتكز على الدستور الأردني، والرؤية الملكية للإعلام، ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأكد المبيضين، أهمية دور الجامعات وخصوصا كليات الإعلام في السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، وذلك من خلال حث الطلبة على الانخراط في الحياة الحزبية والتعبير عن آرائهم انسجاما مع منظومة التحديث السياسي وإقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022 والذي يتيح لطلبة الجامعات ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات والكليَّات.

ولفت إلى أن من مهام الوزارة بموجب نظام التنظيم الإداري لها، تقديم الدعم الفني للناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبناء قدراتهم، مشيرا في هذا الصدد إلى برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي الذي أطلقته الوزارة بداية العام الحالي بالشراكة مع السفارة الأميركية في الأردن، وتنفذه مؤسسة ماجينتا الدولية للاستشارات، مبينًا أن البرنامج يستمر 3 سنوات ويستهدف تدريب نحو 81 عاملا ً في الاتصال الحكومي و 54 ناطقا ً إعلاميًا.

وأضاف المبيضين أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى من البرنامج خلال العام الحالي، والتي شارك فيها 25 عاملا ً في الاتصال الحكومي و 22 ناطقًا إعلاميًا تلقوا تدريبًا على محاور تناولت مهارات التواصل الاستراتيجي، والتواصل وردود الأفعال، ومهارات المقابلة الإعلامية، والتعامل مع الأخبار الزائفة، والأجندة الحكومية الإعلامية.

كما أشار المبيضين إلى أن الوزارة معنية بنشر مبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية، لافتًا إلى سلسلة الندوات التثقيفية التي عُقدت في الوزارة خلال الفترة الماضية لعدد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية وطلبة الإعلام في الجامعات لنشر مبادئ ومفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتي تهدف إلى تعليم النشء وطلبة المدارس والجامعات على التفكير النقدي، والتمييز بين الأخبار الصحيحة و الزائفة، ومحاربة الإشاعات.

ولفت إلى أن الوزارة ولغايات تسهيل التواصل والتعاون في نشر المحتوى الرقمي الحكومي، تقوم بتأسيس قاعدة بيانات رسمية لحسابات التواصل الاجتماعي الحكومية، بغية توحيد الرسالة الإعلامية، وتعزيز التفاعل على المحتوى على السوشيال ميديا.

وتطرق المبيضين إلى حالة وواقع الإعلام والتحديات التي يعاني منها، مشيرًا إلى أهمية أن تطور مؤسسات الإعلام سواء الرسمية أو الخاصة من أدواتها وتعزز من صناعة المحتوى الرقمي تماشيًا مع التطور الذي يشهده مجال الصحافة والإعلام عالميًا، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك عمل استباقي للأزمات.

ودعا وزير الاتصال الحكومي خلال اللقاء طلبة كلية الإعلام إلى ضرورة أن يتسلحوا بالمعرفة ويطوروا من مهاراتهم المهنية لغايات الدخول إلى سوق العمل بجاهزية وكفاءة.

واستمع الوزير المبيضين إلى مداخلات وأسئلة الطلبة حول جملة من القضايا المحليةوالعربية، وعلى رأسها الحرب على غزة، وواقع الإعلام الأردني.

وأكد الطلبة أهمية دعم موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الداعي لوقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

وأشاروا إلى ضرورة التعامل مع الإعلام الرقمي، والتصدي للإشاعات التي تستهدف التأثير على النسيج المجتمعي.

ولفتوا إلى أهمية إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، ومن ضمنها قانون نقابة الصحفيين الأردنيين وإتاحة الفرصة لخريجي كليات الإعلام للانتساب إلى النقابة.

--(بترا)

هـ أ /ب ع/ ع ط

12/12/2023 19:58:10