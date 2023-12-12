مؤسسات حقوقية فلسطينية تطالب بوقف تنكيل الاحتلال بحق المعتقلين بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 كانون الأول (بترا)- طالبت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، بإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلية، ويتعرض لها مئات المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، وضمنهم عشرات النساء.

وطالبت مؤسسات: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيان اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية بالتدخل لكشف مصير المعتقلين والمعتقلات، ووقف أعمال التنكيل والتعذيب الجارية خلال عمليات الاعتقال التعسفي في مناطق التوغل البري في القطاع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ أيام عمليات اعتقال جماعية لمئات السكان المدنيين، خاصة من سكان شمال غزة، ومدينة غزة، وتجبرهم على خلع ملابسهم والاصطفاف في طوابير والجلوس في الشوارع وتعريضهم للتعذيب والتنكيل، قبل اقتيادهم في شاحنات لأماكن مجهولة.

وطالبت المؤسسات، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بطريقة تعسفية على مئات المعتقلين في سجون الاحتلال، وإلزام الاحتلال بالالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الجاد لإنجاز التحقيق وإصدار مذكرات اعتقال والنظر في هذه الجرائم لأنها تقع ضمن اختصاص المحكمة.

--(بترا)

ا ش/ ن ح/ ع ط

12/12/2023 19:39:56