فوز كفرنجة على يرموك البقعة بدوري كرة اليد

عمان 12 كانون الأول (بترا)- فاز فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة، بنتيجة 37-24، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد في ختام مرحلة الذهاب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد. وبهذا الفوز تصدر فريق كفرنجة الدوري برصيد 8 نقاط يليه فريق ساكب برصيد 6 نقاط. --(بترا) خ خ/ ن ح/ ع ط 12/12/2023 19:37:15

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