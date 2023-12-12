استشهاد شاب وطفل في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب وطفل فلسطيني في مدينة جنين ومخيمها، ما يرفع عدد الشهداء في العدوان المتواصل منذ الصباح إلى ستة.

وقالت الوزارة في بيان إن الشاب فؤاد عماد عباهرة (36 عاما) استشهد إثر منع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ وتركه دون علاج، بينما استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عاما) بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان، أثناء العدوان على جنين.

وأظهر مقطع فيديو والد الطفل يحمله في أحضانه ويسير على قدميه لنقله إلى المستشفى، لكنه توفي بين يديه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 70 فلسطينيا من مخيم جنين، في عدوانها المستمر على المخيم، الذي ارتقى خلاله 6 شهداء.

--(بترا)

م . ف/ ن ح/ ع ط

12/12/2023 19:25:47