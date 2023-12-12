استشهاد شاب وطفل في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب وطفل فلسطيني في مدينة جنين ومخيمها، ما يرفع عدد الشهداء في العدوان المتواصل منذ الصباح إلى ستة.
وقالت الوزارة في بيان إن الشاب فؤاد عماد عباهرة (36 عاما) استشهد إثر منع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ وتركه دون علاج، بينما استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عاما) بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان، أثناء العدوان على جنين.
وأظهر مقطع فيديو والد الطفل يحمله في أحضانه ويسير على قدميه لنقله إلى المستشفى، لكنه توفي بين يديه.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 70 فلسطينيا من مخيم جنين، في عدوانها المستمر على المخيم، الذي ارتقى خلاله 6 شهداء.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ ع ط
12/12/2023 19:25:47
MENAFN12122023000117011021ID1107582808
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