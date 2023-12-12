الأردن يدين قرار إسرائيل مصادرة اراضي فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 12كانون الأول(بترا) - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي وصولاً للبلدة القديمة للقدس، في خطوة مرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولقرارات منظمة اليونسكو.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، وجميع محاولات تغيير وضع القدس وطابعها يمثل خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس القديمة وأسوارها وتغيير وضعها القانوني لاغية وباطلة، وتمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 ولاتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، ولجميع قرارات الأمم المتحدة واليونيسكو ذات الصلة.

--(بترا)

ص خ/ ع ط

12/12/2023 19:32:32