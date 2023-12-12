الأردن يدين قرار إسرائيل مصادرة اراضي فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 12كانون الأول(بترا) - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي وصولاً للبلدة القديمة للقدس، في خطوة مرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولقرارات منظمة اليونسكو.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، وجميع محاولات تغيير وضع القدس وطابعها يمثل خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس القديمة وأسوارها وتغيير وضعها القانوني لاغية وباطلة، وتمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 ولاتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، ولجميع قرارات الأمم المتحدة واليونيسكو ذات الصلة.
--(بترا)
ص خ/ ع ط
12/12/2023 19:32:32
MENAFN12122023000117011021ID1107582807
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