الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر تشرين الثاني الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الثلاثاء، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي سعرا بلغ 740.2 دولار للطن، مقارنة بـ 784.3 دولار معدل سعره في تشرين الثاني الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 5.6 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 779.7 دولار للطن، مقابل 836.8 دولار المسجل في تشرين الثاني الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 6.8 بالمئة.

وانخفض سعر السولار من 763.2 إلى 714.3 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.4 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 824.5 إلى 802.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.7 بالمئة.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 440.7 إلى 429.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض 2.5 بالمئة، في حين استقر سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار للطن .

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي ليصبح 77.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 83.3 دولار معدل سعره في تشرين الثاني الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 7.2 بالمئة.

--(بترا)

م ف/رق

12/12/2023 18:40:22