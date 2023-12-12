فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 12 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غدا الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، ويشمل مناطق: صوفرة، والمكيمنات، ووسط الكريمة وإسكان الكريمَّة، والكريمة الزراعي، ومحطة تحلية ومركز صحي الكريمة، ومضخة 55 ومضخة سعيدية وبئر الكريمة ومدرسة الكريمّة الجنوبي للبنات.

--(بترا)

أ غ/رق

12/12/2023 18:35:00