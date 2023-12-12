إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 12 كانون الأول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله، في منطقتي القرن وأبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة "برابيش" عدد 12 بأقطار وأطوال مختلفة ومصادرة "ماتور" شفط، تستخدم لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض خارج مشروع الري، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.
-- (بترا)
أ غ / ن ح/رق
12/12/2023 18:23:19
MENAFN12122023000117011021ID1107582804
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