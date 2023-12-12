إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 12 كانون الأول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله، في منطقتي القرن وأبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة "برابيش" عدد 12 بأقطار وأطوال مختلفة ومصادرة "ماتور" شفط، تستخدم لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض خارج مشروع الري، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

-- (بترا)

أ غ / ن ح/رق

12/12/2023 18:23:19