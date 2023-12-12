رئيس مفوضي البترا يبحث مع المجتمع المحلي مطالب وقضايا الإقليم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 12 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي المجتمع المحلي، عدة مطالب وقضايا ضمن إقليم البترا.
وأكد، البريزات خلال لقائه وفدا من وجهاء ورابطة عشيرة النوافلة، أن سلطة البترا تدرك أهمية التشاركية مع المجتمعات المحلية للنهوض بالمنطقة وتحسين الخدمات وتطوير العملية السياحية.
وقال إن هدف السلطة الأساسي وتوجهها الحالي هو ضمان استدامة المحمية الاثرية والحفاظ عليها، وزيادة زوار المدينة، ومدة إقامة السائح في البترا.
ووضع البريزات، الوفد في صورة إنجازات السلطة فيما يخص تنظيم العملية السياحية في المحمية الأثرية، واستمرارها في إزالة المخالفات في المحمية، إضافة إلى خططها في تطوير المنطقة والنهوض بها.
وقال "إن إزالة سلطة البترا للمخالفات في المحمية الأثرية، هو ضرورة للحفاظ على البترا، كموقع تراث عالمي موجود على قائمة اليونيسكو منذ عام 1985، ونحن مؤتمنون عليه من قبل العالم أجمع".
من جانبه، أثنى الوفد على جهود السلطة والجهات الأمنية في إزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية، وعلى خططها لتنظيم العملية السياحية في البترا، وخدمة المجتمعات المحلية.
وقدم المهندس أحمد النوافلة نيابة عن الوفد، عدة مقترحات ومطالب لتطوير بنية المنطقة التحتية، واستحداث مشاريع جديدة، وتعزيز الاستثمار في المنطقة.
وفي لقاء آخر، وضع البريزات مجموعة من سيدات منطقة أم صيحون بصورة خطط أعدتها سلطة البترا لتأمين فرص اقتصادية مستدامة لهن، في مواقع أخرى خارج المحمية الأثرية.
وأكد أن سلطة البترا تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء المجتمعات المحلية، وأنها لن ترخص أي نشاط تجاري داخل المحمية الأثرية، وستزيل المخالفات أولاً بأول، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بشكل فوري.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الموقع الأثري كموقع تراث عالمي واستدامته للأجيال القادمة، وضبط المخالفات الموجودة واستمرار الحملات لإزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية.
واستمع البريزات خلال اللقاء لمطالب واقتراحات السيدات لتنظيم العملية السياحية في البترا، وفي المحمية الأثرية بشكل خاص.
--(بترا)
دط/ ن ح/رق
12/12/2023 18:04:34
MENAFN12122023000117011021ID1107582803
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