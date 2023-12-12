رئيس مفوضي البترا يبحث مع المجتمع المحلي مطالب وقضايا الإقليم

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 12 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي المجتمع المحلي، عدة مطالب وقضايا ضمن إقليم البترا.

وأكد، البريزات خلال لقائه وفدا من وجهاء ورابطة عشيرة النوافلة، أن سلطة البترا تدرك أهمية التشاركية مع المجتمعات المحلية للنهوض بالمنطقة وتحسين الخدمات وتطوير العملية السياحية.

وقال إن هدف السلطة الأساسي وتوجهها الحالي هو ضمان استدامة المحمية الاثرية والحفاظ عليها، وزيادة زوار المدينة، ومدة إقامة السائح في البترا.

ووضع البريزات، الوفد في صورة إنجازات السلطة فيما يخص تنظيم العملية السياحية في المحمية الأثرية، واستمرارها في إزالة المخالفات في المحمية، إضافة إلى خططها في تطوير المنطقة والنهوض بها.

وقال "إن إزالة سلطة البترا للمخالفات في المحمية الأثرية، هو ضرورة للحفاظ على البترا، كموقع تراث عالمي موجود على قائمة اليونيسكو منذ عام 1985، ونحن مؤتمنون عليه من قبل العالم أجمع".

من جانبه، أثنى الوفد على جهود السلطة والجهات الأمنية في إزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية، وعلى خططها لتنظيم العملية السياحية في البترا، وخدمة المجتمعات المحلية.

وقدم المهندس أحمد النوافلة نيابة عن الوفد، عدة مقترحات ومطالب لتطوير بنية المنطقة التحتية، واستحداث مشاريع جديدة، وتعزيز الاستثمار في المنطقة.

وفي لقاء آخر، وضع البريزات مجموعة من سيدات منطقة أم صيحون بصورة خطط أعدتها سلطة البترا لتأمين فرص اقتصادية مستدامة لهن، في مواقع أخرى خارج المحمية الأثرية.

وأكد أن سلطة البترا تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء المجتمعات المحلية، وأنها لن ترخص أي نشاط تجاري داخل المحمية الأثرية، وستزيل المخالفات أولاً بأول، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بشكل فوري.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الموقع الأثري كموقع تراث عالمي واستدامته للأجيال القادمة، وضبط المخالفات الموجودة واستمرار الحملات لإزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية.

واستمع البريزات خلال اللقاء لمطالب واقتراحات السيدات لتنظيم العملية السياحية في البترا، وفي المحمية الأثرية بشكل خاص.

--(بترا)

دط/ ن ح/رق

12/12/2023 18:04:34