مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء ومركز تدريس علوم الفضاء لغرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 12 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا.

ووقع الاتفاقية، رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ومدير عام المركز المهندس معمر حدادين، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبوشعيرة، وعميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير غانم، والمستشار القانوني الدكتور عمر المخزومي، ووفد المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء.

ونصت المذكرة، على تعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية المشتركة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بهدف تنمية وبناء القدرات، وإجراء المشاريع والأبحاث المشتركة في نظم المعلومات الجغرافية والاتصالات الفضائية، والأرصاد الجوية الفضائية وقانون الفضاء.

من جهته، أكد الرمحي استعداد الجامعة لتقديم كل ما يمكن من أجل إنجاح هذا التعاون، ودعم بناء قدرات الطلبة والباحثين وهيئة التدريس بالجامعة، وبما يحسن جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى أن المذكرة تأتي في سياق حرص الجامعة على دعم وتوطيد الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية.

--(بترا)

ع ض/م ف/رق

12/12/2023 17:41:11