مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء ومركز تدريس علوم الفضاء لغرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 12 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا.
ووقع الاتفاقية، رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ومدير عام المركز المهندس معمر حدادين، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبوشعيرة، وعميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير غانم، والمستشار القانوني الدكتور عمر المخزومي، ووفد المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء.
ونصت المذكرة، على تعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية المشتركة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بهدف تنمية وبناء القدرات، وإجراء المشاريع والأبحاث المشتركة في نظم المعلومات الجغرافية والاتصالات الفضائية، والأرصاد الجوية الفضائية وقانون الفضاء.
من جهته، أكد الرمحي استعداد الجامعة لتقديم كل ما يمكن من أجل إنجاح هذا التعاون، ودعم بناء قدرات الطلبة والباحثين وهيئة التدريس بالجامعة، وبما يحسن جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى أن المذكرة تأتي في سياق حرص الجامعة على دعم وتوطيد الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية.
--(بترا)
ع ض/م ف/رق
12/12/2023 17:41:11
MENAFN12122023000117011021ID1107582801
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