ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18412

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى18412، والجرحى إلى 50100، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة اليوم الثلاثاء.

وقال القدرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية 17 مجزرة مروعة وإبادة جماعية في جميع مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح "التي تدعي كذبا أنها آمنة".

وأضاف أنه وصل خلال هذه الساعات إلى المستشفيات 207 شهداء، و 450 جريحا، بينما ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع سيارات الاسعاف من الوصول إلى الضحايا ويبقى الجرحى ينزفون حتى الموت.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال، اقتحمت مستشفى كمال عدوان، بعد حصاره وقصفه وإرهاب الموجودين فيه، وأجبرت تحت التهديد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى من الذكور بالتجمع في ساحة المستشفى، وطلبت من إدارة المستشفى تسليم سلاح رجل أمن المستشفى لتبرير "الاقتحام الارهابي للمستشفى" معبرا عن الخشية أن يستخدم الاحتلال ذلك "لفبركة أكذوبة جديد ضد المستشفى وطواقمها، وتكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي".

وأكد أن الاحتلال ما زال يحاصر ويستهدف مستشفى العودة، ويمنع عنه الماء والطعام والكهرباء ويمنع وصول الجرحى والمرضى اليه، معربا عن الخشية أن يقدم على اقتحامه بعد مستشفى كمال عدوان.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اثنين من الطواقم الطبية ليرتفع عدد من اعتقلتهم منذ بدء العدوان إلى 38 كادرا صحيا، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

وأشار إلى أن نسبة مغادرة الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، ما زالت أقل من 1 بالمئة، مطالبا الجهات ذات العلاقة بإيجاد آلية فاعلة للعلاج بالخارج لإنقاذ حياة الجرحى.

وطالب بدخول فرق طبية متخصصة الى غزة لانقاذ الجرحى خاصة تخصص جراحة العظام، وإقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين في المناطق الغربية في خان يونس ورفح، وإقامة مستشفيات ميدانية في مناطق القطاع كافة.

كما طالب المؤسسات الأممية بالعمل الفوري على توفير المقومات المعيشية والرعاية الصحية داخل مراكز الإيواء، خاصة لمتابعة النساء الحوامل والأطفال والمرضى المزمنين والجرحى.

ودعا الأطراف الدولية الى توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مستشفيات شمال غزة وعلى راسها مجمع الشفاء الطبي لعلاج آلاف الجرحى والمرضى وحالات الولادة والأطفال، وتوفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية والوقود لمستشفيات غزة كافة.

--(بترا)

ا ش/ ن ح/ف ق

12/12/2023 17:07:24