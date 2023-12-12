وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، وفدا من كلية الدفاع الوطني الإماراتية الذي يزور المملكة لعدة أيام.

وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والإمارات، والتي أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأخوه الرئيس الإماراتي الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأشار إلى المواقف المشتركة التي تجمع البلدين في القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا في هذا الصدد إلى موقف الأردن والإمارات الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

ولفت المبيضين إلى علاقات التعاون والتنسيق التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاع الإعلام، من خلال مذكرات التفاهم بين مؤسسات الإعلام الأردنية الرسمية ونظيراتها الإماراتية، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الوفود الإعلامية في كلا البلدين.

واستعرض الدكتور النوايسة خلال اللقاء، موجبات تأسيس وزارة الاتصال الحكومي والمهام التي تقوم بها، إضافة إلى عمل المديريات والاقسام التي تتكون منها الوزارة.

بدوره، أكد رئيس الوفد العميد علي الطنيجي عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

ولفت إلى أن كلية الدفاع الإماراتية تحرص على إدامة التواصل الإعلامي وإقامة برامج زيارات خارجية للدارسين بهدف التعرف على تجارب الدول العربية وتبادل الخبرات ومن ضمنها الأردن.

واستمع وزير الاتصال الحكومي إلى مداخلات واستفسارات وفد كلية الدفاع حول العديد من المواضيع الإعلامية.

واشاد الوفد بدور وزارة الاتصال الحكومي في تعزيز الرواية الرسمية الأردنية في المشهد الإعلامي وخصوصا خلال الأزمات.

--(بترا)

هـ أ/م ف

12/12/2023 17:06:04