وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، وفدا من كلية الدفاع الوطني الإماراتية الذي يزور المملكة لعدة أيام.
وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والإمارات، والتي أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأخوه الرئيس الإماراتي الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأشار إلى المواقف المشتركة التي تجمع البلدين في القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا في هذا الصدد إلى موقف الأردن والإمارات الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.
ولفت المبيضين إلى علاقات التعاون والتنسيق التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاع الإعلام، من خلال مذكرات التفاهم بين مؤسسات الإعلام الأردنية الرسمية ونظيراتها الإماراتية، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الوفود الإعلامية في كلا البلدين.
واستعرض الدكتور النوايسة خلال اللقاء، موجبات تأسيس وزارة الاتصال الحكومي والمهام التي تقوم بها، إضافة إلى عمل المديريات والاقسام التي تتكون منها الوزارة.
بدوره، أكد رئيس الوفد العميد علي الطنيجي عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والإمارات قيادة وحكومة وشعبا.
ولفت إلى أن كلية الدفاع الإماراتية تحرص على إدامة التواصل الإعلامي وإقامة برامج زيارات خارجية للدارسين بهدف التعرف على تجارب الدول العربية وتبادل الخبرات ومن ضمنها الأردن.
واستمع وزير الاتصال الحكومي إلى مداخلات واستفسارات وفد كلية الدفاع حول العديد من المواضيع الإعلامية.
واشاد الوفد بدور وزارة الاتصال الحكومي في تعزيز الرواية الرسمية الأردنية في المشهد الإعلامي وخصوصا خلال الأزمات.
--(بترا)
هـ أ/م ف
12/12/2023 17:06:04
MENAFN12122023000117011021ID1107582799
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