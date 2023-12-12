المؤسسة التعاونية تبحث فرص التعاون مع المستشار التجاري التركي بعمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الثلاثاء، مع المستشار التجاري في السفارة التركية بعمّان، محمد أورال، تعزيز أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تبادل منتجات التعاونيات بين البلدين.
ورحب الشلبي بأي تعاون بين الجانبين يهدف إلى تبادل الخبرات التعاونية، وبناء شراكاتٍ بين التعاونيات في البلدين بالشكل الذي يخدم الحركة التعاونية الأردنية والتركية، مشيرا إلى واقع القطاع التعاوني الأردني الذي يسهم في التنمية المحلية الشاملة، ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى البدء والتجهيز لاستضافة الأردن ممثلاً بوزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، وبالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي، للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت في شهر نيسان المقبل.
وتطرق الشلبي إلى الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) التي أعدتها المؤسسة للنهوض بالقطاع التعاوني وتعزيز قدرات التعاونيات من خلال إدخال تعديلاتً على قانون التعاون، ونظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية، وإنشاء صندوق للتنمية ، ومعهد التنمية التعاوني.
بدوره، أكد أورال أهمية تعزيز العلاقات مع الأردن على مختلف الصُعد، بما في ذلك القطاع التعاوني، مشيراً إلى أن تركيا تُعدَّ من الدول الرائدة في العمل التعاوني ، حيث يوجد فيها 40 نوعاً للتعاونيات.
--(بترا)
ر ح / ف م/ف ق
12/12/2023 17:04:17
MENAFN12122023000117011021ID1107582798
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