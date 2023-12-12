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المؤسسة التعاونية تبحث فرص التعاون مع المستشار التجاري التركي بعمان

12/12/2023 2:48:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الثلاثاء، مع المستشار التجاري في السفارة التركية بعمّان، محمد أورال، تعزيز أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تبادل منتجات التعاونيات بين البلدين.
ورحب الشلبي بأي تعاون بين الجانبين يهدف إلى تبادل الخبرات التعاونية، وبناء شراكاتٍ بين التعاونيات في البلدين بالشكل الذي يخدم الحركة التعاونية الأردنية والتركية، مشيرا إلى واقع القطاع التعاوني الأردني الذي يسهم في التنمية المحلية الشاملة، ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى البدء والتجهيز لاستضافة الأردن ممثلاً بوزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، وبالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي، للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت في شهر نيسان المقبل.
وتطرق الشلبي إلى الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) التي أعدتها المؤسسة للنهوض بالقطاع التعاوني وتعزيز قدرات التعاونيات من خلال إدخال تعديلاتً على قانون التعاون، ونظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية، وإنشاء صندوق للتنمية ، ومعهد التنمية التعاوني.
بدوره، أكد أورال أهمية تعزيز العلاقات مع الأردن على مختلف الصُعد، بما في ذلك القطاع التعاوني، مشيراً إلى أن تركيا تُعدَّ من الدول الرائدة في العمل التعاوني ، حيث يوجد فيها 40 نوعاً للتعاونيات.
--(بترا)
ر ح / ف م/ف ق
12/12/2023 17:04:17

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