رئيس النواب ونظيره القطري يؤكدان التنسيق لمخاطبة البرلمانات لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- أجرى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبدالله الغانم، في مقر مجلس الشورى بالدوحة، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه أمير دولة قطر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد الصفدي والغانم ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددين على أهمية التنسيق المشترك لمخاطبة البرلمانات الدولية من أجل وقف العدوان الغاشم على غزة.

كما أكدا ضرورة العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر الصفدي عن التقدير الكبير لمواقف قطر الداعمة للمملكة في المجالات كافة، موجهاً الدعوة للغانم إلى زيارة مجلس النواب الأردني، وهو ما أكده الغانم بالقبول على أن تتم الزيارة مطلع العام المقبل.

من جهته، أكد الغانم تقدير بلاده للأردن، وأهمية البناء على متانة العلاقات بين قيادة كلا البلدين وأن تنعكس بمزيد من التعاون المثمر خدمة لصالح البلدين الشقيقين، مشيرا إلى التطابق في الكثير من مواقف البلدين.

وبين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والبناء على ما تملكه أمتنا من مقومات ومقدرات خدمة لقضاياها المركزية.

وكان الصفدي، التقى على هامش الزيارة، وزير العمل القطري، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، ورئيس غرفة تجارة قطر، دعا خلالها إلى زيادة آفاق التعاون التجاري المشترك، واستقطاب مزيد من العمالة والمعلمين الأردنيين نظراً للكفاءة والمهارات التي يتمتعون بها.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

12/12/2023 17:03:12