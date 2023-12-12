الصحة العالمية تدعو لحماية مجال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء بحماية المجال الذي تُقدّم فيه الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وتأتي دعوة المنظمة في أعقاب التأخير عند نقاط التفتيش العسكرية واحتجاز الشركاء الصحيين خلال مهمة لنقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة وتوصيل الإمدادات إلى مستشفى في شمال غزة بتاريخ 9 من الشهر الحالي، حيث ورد أن أحد المرضى توفي خلال المهمة، بحسب بيان صادر عن مكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط، اليوم.

وقالت المنظمة، إن عرقلة سيارات الإسعاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والصحي أمر غير معقول، وإن الرعاية الصحية، بما في ذلك سيارات الإسعاف، محمية بموجب القانون الدولي، ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف.

وأضافت أن الصعوبات التي واجهتها هذه البعثة، توضّح تقلّص المساحة المتاحة للجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم المساعدات داخل غزة، على الرغم من أن هناك حاجة ماسة إلى الوصول للتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي، على النحو الذي دعا إليه القرار الذي اعتمده أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في 10 كانون الأول الحالي.

وذكرت المنظمة، في بيانها، أنه في تاريخ 9 من الشهر الجاري، أكمل فريق تابع لها، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبدعم من إدارة الأمم المتحدة للسلامة، مهمة عالية الخطورة إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة لتوصيل الإمدادات الطبية وتقييم الوضع في المستشفى ونقل المرضى المصابين بإصابات خطيرة إلى مستشفى في جنوب القطاع.

وقامت البعثة بتسليم الإمدادات الجراحية ومستلزمات علاج الصدمات إلى المستشفى، والتي تكفي لعلاج 1500 مريض، كما نقلت 19 مريضًا في حالة حرجة مع 14 مرافقًا إلى مجمع ناصر الطبي في جنوب غزة، حيث يمكنهم الحصول على مستوى أعلى من الرعاية.

وروت المنظمة، أن قافلة البعثة تعرضت خلال تنفيذها مهمتها وهي في طريقها إلى الشمال، للتفتيش عند نقطة تفتيش وادي غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واضطر أفراد طاقم الإسعاف إلى مغادرة المركبات للتعرف عليهم.

وخلال التفتيش، تم احتجاز اثنين من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لأكثر من ساعة؛ ما زاد من تأخير المهمة، كما ورأى موظفو منظمة الصحة العالمية أحدهم يُجبر على الركوع تحت تهديد السلاح ثم يُؤخذ بعيداً عن الأنظار، حيث ورد أنه تعرض للمضايقة والضرب والتجريد من ملابسه والتفتيش.

وعندما دخلت البعثة مدينة غزة، أُصيبت شاحنة المساعدات التي كانت تحمل الإمدادات الطبية وإحدى سيارات الإسعاف بالرصاص.

وفي طريق العودة للبعثة إلى جنوب غزة، توقفت القافلة التي كانت تنقل مرضى من المستشفى الأهلي، مرة أخرى، عند حاجز وادي غزة، حيث اضطر موظفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومعظم المرضى إلى مغادرة سيارات الإسعاف لإجراء التفتيش الأمني، وقام جنود مسلحون بتفتيش المرضى ذوي الحالات الحرجة المتبقين في سيارات الإسعاف.

وأكّدت أنها ستظل وشركاؤها ملتزمين التزامًا راسخًا بالبقاء في غزة ومساعدة السكان، ولكن مع تزايد الأعمال العدائية في جميع أنحاء غزة، وعجز المساعدات عن تلبية الاحتياجات، أصبح نظام الدعم الإنساني على وشك الانهيار، بحسب البيان.

وبناء على ذلك، ترى المنظمة أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو وقف إطلاق النار المستمر، حتى تتمكن وشركاؤها من العمل بأمان ودون عوائق لتعزيز النظام الصحي المتدهور، وتجديد الإمدادات الحيوية من الوقود والأدوية وغيرها من المساعدات الأساسية، والوقاية من الأمراض والجوع والمزيد من المعاناة في غزة.

--(بترا)

وز/ف ق

12/12/2023 17:00:44