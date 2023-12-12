محاضرة باليرموك حول إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)



إربد 12 كانون الأول (بترا) أشرف الغزاوي- نظمت جامعة اليرموك بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء ، محاضرة توعوية بعنوان "إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد .

وتحدث مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور، حول أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.

وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.

وأكد ان معايير النزاهة والوقاية ليست مجرد وثيقة كتبتها الهيئة وصادقت عليها رئاسة الوزراء وعممت على الدوائر الحكومية فقط من أجل قراءتها والاحتفاظ بها بل هي معايير يجب العمل والالتزام بها لتحقيق الغاية المرجوة منها بالمحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن هذه المعايير تشمل: معيار سيادة القانون ويضم معايير فرعية أهمها المرجعية والتطبيق ومواءمة التشريعات مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما اشتملت معايير النزاهة، وفق العكور ، على معيار المساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الشفافية الذي يحتم على أن تكون المعلومات والوثائق الموجودة في الدائرة الحكومية مصنفة وموثقة ومعلنة ضمن حدود التشريع.

وأوضح أن مؤشر النزاهة الوطني يعمل على فحص مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي ينبثق من خلالها أو نتائجها أن يكون هناك جريمة فساد.

وفيما يتعلق بإنفاذ القانون قال العكور ، إن هذه المهمة ملقاة على عاتق 6 مديريات منها الديوان المركزي الذي يتلقى الشكاوى والتظلمات والإخبارات، ومديرية التحقيق، والعمليات، ووحدة حماية الشهود، والدعم الرقمي، ومديرية المعلومات، وتعمل هذه المديريات سويا من أجل اظهار الحقائق الواردة في الاخبارات والشكاوي، وإحالة ما يثبت منها إلى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.

وتابع ان الهيئة وفرت الحماية الجسدية والإدارية والقانونية لمن يتقدم بالمعلومات للهيئة بموجب التشريع الأردني الذي كفل حمايته، مؤكدا ان الإخبار عن الفساد واجب وطني وقانوني على كل مواطن.

وعرض العكور لجرائم الفساد التي تشمل الواسطة والمحسوبية، والرشوة والاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والجرائم الاقتصادية ، والتي تعد محاربتها مسؤولية مشتركة على عاتق الجميع.

وكان مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي، أكد في كلمته، أهمية زيادة الوعي بآثار الفساد لما يشكله من اثر سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعملية دعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واتخاذ القرار، مشيدا بعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تحرص على زيادة التوعية بمنظومة القيم الأخلاقية ومعايير النزاهة الوطنية .

واختتمت المحاضرة بنقاش مع الحضور تركز حول دور الهيئة في التشبيك والتعاون مع الجامعات في سبيل نشر الوعي بمكافحة الفساد، ودور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد ، وعلاقة الهيئة مع ديوان المحاسبة وآلية عملها.

-- (بترا)

أ غ/ ف ق

12/12/2023 16:55:02