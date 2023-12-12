2210 أطنان من الخضار الفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2210 أطنان، منها 1415 طن خضار، و615 طن فواكه، و180 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والبطاطا بين 20 و43، والبندورة بين 10 و22، والجزر بين 50 و65، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65.
--(بترا)
رح/رق
12/12/2023 16:53:06
MENAFN12122023000117011021ID1107582794
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