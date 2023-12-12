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2210 أطنان من الخضار الفواكه واردات السوق المركزي

12/12/2023 2:48:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2210 أطنان، منها 1415 طن خضار، و615 طن فواكه، و180 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والبطاطا بين 20 و43، والبندورة بين 10 و22، والجزر بين 50 و65، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65.
--(بترا)
رح/رق
12/12/2023 16:53:06

MENAFN12122023000117011021ID1107582794

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