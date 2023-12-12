جلسة تعريفية بمبادرات مؤسسة ولي العهد في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 12 كانون الأول (بترا) - نظمت مؤسسة ولي العهد اليوم الثلاثاء، في كلية عجلون الجامعية، جلسة تعريفية بأعمال مؤسسة ولي العهد، والمبادئ الأساسية لإدارة الأعمال، بالتعاون مع مصنع الأفكار، ومنصة "نحن".

وأشاد مساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتور صفوت الروسان، بالجهود التي تبذل من قبل مكتب مؤسسة ولي العهد في المحافظة، لزيادة وعي الشباب ورفع قدراتهم وتمكينهم وتفعيل دورهم في بناء المجتمع.

وقدمت منسقة المؤسسة وعد الصمادي، شرحا عن أهداف ورؤية ومحاور وبرامج المؤسسة وأنشطتها، والتشبيك بين الشباب والمؤسسات حسب إطار عمل المؤسسة.

وقال حمد أبو صليح من مصنع الأفكار للطلاب، إن المصنع هو أحد مبادرات المؤسسة، وهو مختبر رقمي يضم أجهزة ومعدات حديثة، ويهدف إلى دعم المبتكرين من الشباب ، وتشجيع التعليم التقني وتعزيز منظومة الابتكار في الأردن.

وأضاف أن المصنع يتيح للباحثين والدارسين والمبتكرين، فرصة تصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصنيع الرقمي الذي يضم الطباعة ثلاثية الأبعاد .

وأشار أحد المستفيدين من فرصة التدريب التي حصل عليها من قبل شركة ( Airbus) ليث حجازي، إلى أن التدريب يتيح تعليم طلبة الهندسة في الجامعات تطوير المهارات التقنية والمعرفية لديهم.

وأشار عدد من المتحدثين خلال الجلسة، إلى أن منصة نحن هي منصة وطنية للتطوع ومشاركة الشباب، تم اطلاقها بالشراكة بين " نوى" _إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسف ".

--(بترا)

ع ف/ ف م/ف ق

12/12/2023 16:51:35