جلسة تعريفية بمبادرات مؤسسة ولي العهد في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 12 كانون الأول (بترا) - نظمت مؤسسة ولي العهد اليوم الثلاثاء، في كلية عجلون الجامعية، جلسة تعريفية بأعمال مؤسسة ولي العهد، والمبادئ الأساسية لإدارة الأعمال، بالتعاون مع مصنع الأفكار، ومنصة "نحن".
وأشاد مساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتور صفوت الروسان، بالجهود التي تبذل من قبل مكتب مؤسسة ولي العهد في المحافظة، لزيادة وعي الشباب ورفع قدراتهم وتمكينهم وتفعيل دورهم في بناء المجتمع.
وقدمت منسقة المؤسسة وعد الصمادي، شرحا عن أهداف ورؤية ومحاور وبرامج المؤسسة وأنشطتها، والتشبيك بين الشباب والمؤسسات حسب إطار عمل المؤسسة.
وقال حمد أبو صليح من مصنع الأفكار للطلاب، إن المصنع هو أحد مبادرات المؤسسة، وهو مختبر رقمي يضم أجهزة ومعدات حديثة، ويهدف إلى دعم المبتكرين من الشباب ، وتشجيع التعليم التقني وتعزيز منظومة الابتكار في الأردن.
وأضاف أن المصنع يتيح للباحثين والدارسين والمبتكرين، فرصة تصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصنيع الرقمي الذي يضم الطباعة ثلاثية الأبعاد .
وأشار أحد المستفيدين من فرصة التدريب التي حصل عليها من قبل شركة ( Airbus) ليث حجازي، إلى أن التدريب يتيح تعليم طلبة الهندسة في الجامعات تطوير المهارات التقنية والمعرفية لديهم.
وأشار عدد من المتحدثين خلال الجلسة، إلى أن منصة نحن هي منصة وطنية للتطوع ومشاركة الشباب، تم اطلاقها بالشراكة بين " نوى" _إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسف ".
--(بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
12/12/2023 16:51:35
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