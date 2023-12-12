Tuesday, 12 December 2023 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المياه: ضبط اعتداء على خط ناقل في جنوب عمان

12/12/2023 2:48:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ضبط اعتداءات على مصادر مياه في مناطق جنوب عمان.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كوادرها أزالت اعتداء على خط مياه رئيس في منطقة منجا يسحب المياه بطريقة مخالفة، لتزويد صهاريج مياه ما يؤثر على حصص مناطق جنوب عمان.
وأضافت، أنه بناء على معلومات متوفرة حول وجود اعتداءات على خط ناقل مياه في منطقة منجا، جرى التنسيق مع الجهات المختصة وقامت كوادر سلطة المياه الفنية بضبط الإعتداء على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة، وفصله وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة، مشيرا إلى أنه جارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يبلغون عن مثل هذه الإعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الإعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة،و أنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.
--(بترا)
ي ع/ ن ح/ف ق
12/12/2023 16:45:09

MENAFN12122023000117011021ID1107582792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث