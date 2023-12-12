المياه: ضبط اعتداء على خط ناقل في جنوب عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ضبط اعتداءات على مصادر مياه في مناطق جنوب عمان.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كوادرها أزالت اعتداء على خط مياه رئيس في منطقة منجا يسحب المياه بطريقة مخالفة، لتزويد صهاريج مياه ما يؤثر على حصص مناطق جنوب عمان.

وأضافت، أنه بناء على معلومات متوفرة حول وجود اعتداءات على خط ناقل مياه في منطقة منجا، جرى التنسيق مع الجهات المختصة وقامت كوادر سلطة المياه الفنية بضبط الإعتداء على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة، وفصله وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة، مشيرا إلى أنه جارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يبلغون عن مثل هذه الإعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الإعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة،و أنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.

--(بترا)

ي ع/ ن ح/ف ق

12/12/2023 16:45:09