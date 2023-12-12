المياه: ضبط اعتداء على خط ناقل في جنوب عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ضبط اعتداءات على مصادر مياه في مناطق جنوب عمان.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كوادرها أزالت اعتداء على خط مياه رئيس في منطقة منجا يسحب المياه بطريقة مخالفة، لتزويد صهاريج مياه ما يؤثر على حصص مناطق جنوب عمان.
وأضافت، أنه بناء على معلومات متوفرة حول وجود اعتداءات على خط ناقل مياه في منطقة منجا، جرى التنسيق مع الجهات المختصة وقامت كوادر سلطة المياه الفنية بضبط الإعتداء على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة، وفصله وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة، مشيرا إلى أنه جارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يبلغون عن مثل هذه الإعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الإعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة،و أنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.
--(بترا)
ي ع/ ن ح/ف ق
12/12/2023 16:45:09
MENAFN12122023000117011021ID1107582792
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