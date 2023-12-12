الأميرة عائشة تكرم المشاركين في برنامج المراكز الصديقة للمرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- كرمت سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، اليوم الثلاثاء، المشاركين في برنامج المراكز الصديقة للمرأة المرحلة الأولى، أحد برامج المركز.

وقال مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، نائب سمو الأميرة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، "إن التعاون المشترك بين المركز، ووزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، وصندوق الأمم المتحدة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمرأة في الأردن، يعد أحد ركائز عمل ونجاح المركز.

وأضاف أن جهود الكوادر الصحية في المراكز المشاركة ببرنامج المراكز الصديقة للمرأة سعت خلال الفترة الماضية إلى تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية، وتطوير صحة المرأة، وتوفير رعاية صحية متخصصة لها بكل فئاتها العمرية".

بدوره، أشار أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول إلى أن الوزارة حرصت على اتباع النهج التشاركي في مختلف برامجها ونشاطاتها، وتعمل على تعزيز الرعاية الصحية للنساء في جميع دورات حياتهن، من خلال توفير خدمات صحية شاملة وملائمة عبر كوادر صحية مؤهلة منتشرة في جميع انحاء المملكة.

من جهته، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المغني، إن العمل المتواصل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة، والتركيز على حقوقها الإنجابية، يعد استثماراً في مستقبل المجتمع ككل.

وأكد التزام الصندوق بدعم هذه الجهود والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وجميع الشركاء في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023-2025، والتي تهدف إلى تحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة.

وأوضحت مديرة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، الرائد رحمة جبريل، أن برنامج الخدمات الصحية الصديقة للمرأة في الأردن، يهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة للنساء، مع التركيز على الصحة الإنجابية.

ولفتت إلى أن البرنامج يتناول الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء في الأردن من خلال توفير خدمات صحية شاملة مراعية للثقافة، وسهلة الوصول، حيث تم تصميمه لتعزيز قدرات المرافق الصحية، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، ورفع الوعي حول قضايا صحة المرأة في المجتمع.

وجاء هذا التكريم بعد الانتهاء من تحضير وتقييم المراكز الصديقة للمرأة المرحلة الأولى في العامين السابقين بعد الاعتراف بها رسميًا من قبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية كمراكز صديقة للمرأة وبالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية والمعايير السريرية.

وحضر التكريم عدد من المسؤولين الحكوميين، وشركاء من القطاعين العام والخاص.

--(بترا)

ع د/م ف/رق

12/12/2023 16:31:56