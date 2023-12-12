الأميرة عائشة تكرم المشاركين في برنامج المراكز الصديقة للمرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- كرمت سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، اليوم الثلاثاء، المشاركين في برنامج المراكز الصديقة للمرأة المرحلة الأولى، أحد برامج المركز.
وقال مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، نائب سمو الأميرة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، "إن التعاون المشترك بين المركز، ووزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، وصندوق الأمم المتحدة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمرأة في الأردن، يعد أحد ركائز عمل ونجاح المركز.
وأضاف أن جهود الكوادر الصحية في المراكز المشاركة ببرنامج المراكز الصديقة للمرأة سعت خلال الفترة الماضية إلى تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية، وتطوير صحة المرأة، وتوفير رعاية صحية متخصصة لها بكل فئاتها العمرية".
بدوره، أشار أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول إلى أن الوزارة حرصت على اتباع النهج التشاركي في مختلف برامجها ونشاطاتها، وتعمل على تعزيز الرعاية الصحية للنساء في جميع دورات حياتهن، من خلال توفير خدمات صحية شاملة وملائمة عبر كوادر صحية مؤهلة منتشرة في جميع انحاء المملكة.
من جهته، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المغني، إن العمل المتواصل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة، والتركيز على حقوقها الإنجابية، يعد استثماراً في مستقبل المجتمع ككل.
وأكد التزام الصندوق بدعم هذه الجهود والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وجميع الشركاء في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023-2025، والتي تهدف إلى تحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة.
وأوضحت مديرة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، الرائد رحمة جبريل، أن برنامج الخدمات الصحية الصديقة للمرأة في الأردن، يهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة للنساء، مع التركيز على الصحة الإنجابية.
ولفتت إلى أن البرنامج يتناول الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء في الأردن من خلال توفير خدمات صحية شاملة مراعية للثقافة، وسهلة الوصول، حيث تم تصميمه لتعزيز قدرات المرافق الصحية، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، ورفع الوعي حول قضايا صحة المرأة في المجتمع.
وجاء هذا التكريم بعد الانتهاء من تحضير وتقييم المراكز الصديقة للمرأة المرحلة الأولى في العامين السابقين بعد الاعتراف بها رسميًا من قبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية كمراكز صديقة للمرأة وبالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية والمعايير السريرية.
وحضر التكريم عدد من المسؤولين الحكوميين، وشركاء من القطاعين العام والخاص.
--(بترا)
ع د/م ف/رق
12/12/2023 16:31:56
MENAFN12122023000117011021ID1107582790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.