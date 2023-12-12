مذكرة تفاهم بين شركة أمنية ومايكروسوفت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- وقعت شركة أمنية، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية، للتعاون في مجال الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بشبكات الجيل الخامس.
وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم الثلاثاء، وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة فيصل قمحيه، ومدير حلول الأعمال السحابية لدى مايكروسوفت هدى ربايعه.
وبموجب المذكرة، ستقوم شركة أمنية بترويج حلول ومنتجات شركة مايكروسوفت، السحابية والمتعلقة بالذكاء الصناعي، والأجهزة الخاصة بشبكات الجيل الخامس، في قطاع الأعمال في الأردن، إضافة إلى تصميم حلول مبتكرة تتيح الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكات الجيل الخامس، في الحوسبة والذكاء الصناعي.
وقال قمحيه، إن المذكرة تعمل على جذب التقنيات والحلول والمنتجات السحابية وشبكات الجيل الخامس والذكاء الصناعي، إلى السوق الأردني، والتي ستسهم بتحقيق نقلة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفي.
من جهته، قال نائب رئيس عمليات سحابة مايكروسوفت أزور، يوسف الخالدي، إن الشراكة تهدف إلى تطوير حلول جديدة ورفع كفاءة وجودة العمل، إضافة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي ، والاستمرار في دعم المؤسسات الأردنية في رحلاتها نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار.
--(بترا)
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12/12/2023 16:31:23
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