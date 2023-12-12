مذكرة تفاهم بين شركة أمنية ومايكروسوفت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- وقعت شركة أمنية، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية، للتعاون في مجال الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي والأجهزة الطرفية الخاصة بشبكات الجيل الخامس.

وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم الثلاثاء، وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة فيصل قمحيه، ومدير حلول الأعمال السحابية لدى مايكروسوفت هدى ربايعه.

وبموجب المذكرة، ستقوم شركة أمنية بترويج حلول ومنتجات شركة مايكروسوفت، السحابية والمتعلقة بالذكاء الصناعي، والأجهزة الخاصة بشبكات الجيل الخامس، في قطاع الأعمال في الأردن، إضافة إلى تصميم حلول مبتكرة تتيح الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكات الجيل الخامس، في الحوسبة والذكاء الصناعي.

وقال قمحيه، إن المذكرة تعمل على جذب التقنيات والحلول والمنتجات السحابية وشبكات الجيل الخامس والذكاء الصناعي، إلى السوق الأردني، والتي ستسهم بتحقيق نقلة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفي.

من جهته، قال نائب رئيس عمليات سحابة مايكروسوفت أزور، يوسف الخالدي، إن الشراكة تهدف إلى تطوير حلول جديدة ورفع كفاءة وجودة العمل، إضافة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي ، والاستمرار في دعم المؤسسات الأردنية في رحلاتها نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار.

--(بترا)

غ ح/ ف م/ف ق

12/12/2023 16:31:23