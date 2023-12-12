الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مواجهة أجهزة أمن السلطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 كانون الأول (بترا)- دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول استعداد قوات الاحتلال لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان إن هذه التصريحات تعبر بوضوح عن نوايا الاحتلال المبيتة، لإشعال الضفة الغربية، استكمالاً للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأضاف، أن تصريحات نتنياهو عن إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأميركية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة او اقتطاع أي جزء منه.
وأكد أن سلطات الاحتلال ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، مطالبا الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى ان استعمال الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في غزة، أعطى الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في عدوانه الذي تجاوز جميع محرمات القانون الدولي.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
12/12/2023 16:30:00
MENAFN12122023000117011021ID1107582788
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