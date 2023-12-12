الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مواجهة أجهزة أمن السلطة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 كانون الأول (بترا)- دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول استعداد قوات الاحتلال لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان إن هذه التصريحات تعبر بوضوح عن نوايا الاحتلال المبيتة، لإشعال الضفة الغربية، استكمالاً للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأضاف، أن تصريحات نتنياهو عن إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأميركية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة او اقتطاع أي جزء منه.

وأكد أن سلطات الاحتلال ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، مطالبا الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ان استعمال الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في غزة، أعطى الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في عدوانه الذي تجاوز جميع محرمات القانون الدولي.

--(بترا)

م . ف/ ن ح/ف ق

12/12/2023 16:30:00