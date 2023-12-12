سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
وادي الأردن 12 كانون الأول (بترا)- أعلنت سلطة وادي الأردن، عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة.
وقالت السلطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي بدءاً من مساء اليوم، ويوم غد الأربعاء، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.
ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية، داعية إلى الاتصال على الارقام التالية في حالات الطوارئ، إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية: 0780469438، وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية: 0781110578.
--(بترا)
أ غ/ف م/رق
12/12/2023 16:12:28
MENAFN12122023000117011021ID1107582787
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