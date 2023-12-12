تجارة عمان تبحث التعاون الاقتصادي مع باكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، أن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.
واشار إلى أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين الخطيب حرص القطاع التجاري والخدمي على زيادة وتعزيز مستورداته من المنتجات الباكستانية، لاسيما اللحوم والأسماك والأرز والمواد النسيجية والألبسة، إلى جانب تصدير منتجات المملكة من صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وزيت الزيتون والتمور الأردنية وأملاح البحر الميت وغيرها من المنتجات إلى باكستان.
وأشار إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن السياحة هي بوابة للنشاطات التجارية، ما يتطلب توفير خط طيران مباشر، موضحا أن الفرصة متاحة لرفع مبادلاتهما التجارية في ضوء وجود خطوط ملاحية بحرية، ما يؤدي إلى تسهيل عمليات نقل البضائع بكلف مالية مناسبة.
بدوره، أشار السفير إلى أن علاقات البلدين تشهد تطورا مستمرا، لافتاً إلى وجود مجالات وفرص عديدة يمكن من خلالها زيادة حجم التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وخاصة قطاعات الانشاءات والبناء والمواد الغذائية مثل الأرز والسكر، وملح الطعام، وصناعة الأقمشة والمنسوجات والأثاث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح أن مبادلات البلدين التجارية لا زالت قليلة مقارنة بالامكانيات المتاحة في البلدين، ما يتطلب العمل على زيادة ترويج المنتجات المتوفرة لدى الجانبين.
وأشار السفير إلى مجالات التعاون بين السفارة والغرفة، ومنها إقامة معرض تجاري أردني في باكستان، ومعرض للمنتوجات الباكستانية في الأردن لمختلف القطاعات التجارية، واستقبال الوفود التجارية بين البلدين، لافتاً إلى ضرورة التعاون السياحي بين البلدين.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، أهمية دعم فرص التعاون السياحي المتاحة بين البلدين، خاصة السياحة التعليمية والدينية كون المملكة تضم العديد من مقامات وأضرحة الصحابة.
وأشار إلى أهمية تطبيق برنامج (عمره بلس)، مع باكستان والذي يسمح للمعتمرين بالدخول للأردن أولا والتجول في مدن المملكة وزيارة المواقع الدينية ومن ثم المغادرة لأداء العمرة، أو الذهاب للعمرة ومن ثم الدخول للأردن، مبيناً أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة للسياحة وسيعود بالنفع على القطاعات الخاصة ذات العلاقة بالسياحة كقطاع الفندقة والمطاعم السياحية وغيرها.
ولفت حمدان إلى ضرورة التعاون لتنظيم برنامج مشترك لزيارة المعالم السياحية ومقامات الصحابة في الأردن، إضافة إلى تنفيذ برامج ترويجية فعّالة لوكلاء السياحة والسفر في البلدين للتعرف والاطلاع على الواقع السياحي لدى كل منهما .
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن له أهمية خاصة، نظرا للتركيز على تعزيز اقتصاد الابتكار ورأس المال البشرى ووجود واحدة من أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك بيئة تنافسية عالية لأعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إلى ذلك، أكد مدير عام الغرفة هشام الدويك، ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني الباكستاني المشترك الذي يضم ممثلين من غرف التجارة في البلدين واتحاد غرف التجارة الباكستانية، بهدف تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة إحياء مقترح تم تقديمه سابقا لتوقيع مذكرتي تفاهم بين غرفة تجارة عمان وغرفتي تجارة وصناعة كراتشي وتجارة وصناعة لاهور، لزيادة التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين.
يشار إلى أن صادرات المملكة إلى باكستان بلغت نحو 16 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 38 مليون دولار مستوردات.
--(بترا)
س ص/ف م/رق
12/12/2023 16:04:43
MENAFN12122023000117011021ID1107582786
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