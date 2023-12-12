تجارة عمان تبحث التعاون الاقتصادي مع باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، أن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.

واشار إلى أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين الخطيب حرص القطاع التجاري والخدمي على زيادة وتعزيز مستورداته من المنتجات الباكستانية، لاسيما اللحوم والأسماك والأرز والمواد النسيجية والألبسة، إلى جانب تصدير منتجات المملكة من صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وزيت الزيتون والتمور الأردنية وأملاح البحر الميت وغيرها من المنتجات إلى باكستان.

وأشار إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن السياحة هي بوابة للنشاطات التجارية، ما يتطلب توفير خط طيران مباشر، موضحا أن الفرصة متاحة لرفع مبادلاتهما التجارية في ضوء وجود خطوط ملاحية بحرية، ما يؤدي إلى تسهيل عمليات نقل البضائع بكلف مالية مناسبة.

بدوره، أشار السفير إلى أن علاقات البلدين تشهد تطورا مستمرا، لافتاً إلى وجود مجالات وفرص عديدة يمكن من خلالها زيادة حجم التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وخاصة قطاعات الانشاءات والبناء والمواد الغذائية مثل الأرز والسكر، وملح الطعام، وصناعة الأقمشة والمنسوجات والأثاث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن مبادلات البلدين التجارية لا زالت قليلة مقارنة بالامكانيات المتاحة في البلدين، ما يتطلب العمل على زيادة ترويج المنتجات المتوفرة لدى الجانبين.

وأشار السفير إلى مجالات التعاون بين السفارة والغرفة، ومنها إقامة معرض تجاري أردني في باكستان، ومعرض للمنتوجات الباكستانية في الأردن لمختلف القطاعات التجارية، واستقبال الوفود التجارية بين البلدين، لافتاً إلى ضرورة التعاون السياحي بين البلدين.

من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، أهمية دعم فرص التعاون السياحي المتاحة بين البلدين، خاصة السياحة التعليمية والدينية كون المملكة تضم العديد من مقامات وأضرحة الصحابة.

وأشار إلى أهمية تطبيق برنامج (عمره بلس)، مع باكستان والذي يسمح للمعتمرين بالدخول للأردن أولا والتجول في مدن المملكة وزيارة المواقع الدينية ومن ثم المغادرة لأداء العمرة، أو الذهاب للعمرة ومن ثم الدخول للأردن، مبيناً أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة للسياحة وسيعود بالنفع على القطاعات الخاصة ذات العلاقة بالسياحة كقطاع الفندقة والمطاعم السياحية وغيرها.

ولفت حمدان إلى ضرورة التعاون لتنظيم برنامج مشترك لزيارة المعالم السياحية ومقامات الصحابة في الأردن، إضافة إلى تنفيذ برامج ترويجية فعّالة لوكلاء السياحة والسفر في البلدين للتعرف والاطلاع على الواقع السياحي لدى كل منهما .

من جهته، أشار عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن له أهمية خاصة، نظرا للتركيز على تعزيز اقتصاد الابتكار ورأس المال البشرى ووجود واحدة من أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك بيئة تنافسية عالية لأعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إلى ذلك، أكد مدير عام الغرفة هشام الدويك، ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني الباكستاني المشترك الذي يضم ممثلين من غرف التجارة في البلدين واتحاد غرف التجارة الباكستانية، بهدف تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى ضرورة إحياء مقترح تم تقديمه سابقا لتوقيع مذكرتي تفاهم بين غرفة تجارة عمان وغرفتي تجارة وصناعة كراتشي وتجارة وصناعة لاهور، لزيادة التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين.

يشار إلى أن صادرات المملكة إلى باكستان بلغت نحو 16 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 38 مليون دولار مستوردات.

--(بترا)

س ص/ف م/رق

12/12/2023 16:04:43