إنطلاق مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- تنطلق غدا الأربعاء، منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024 لكرة القدم.
ويلتقي مغير السرحان مع شباب الأردن عند الرابعة عصرا على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
ويواجه معان ضيفه شباب العقبة عند الرابعة عصر الخميس على ستاد الأمير محمد، قبل أن يلتقي الفيصلي مع الحسين عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان.
ويحل السلط ضيفا على الجليل عند الرابعة عصر الجمعة على ستاد الحسن، فيما يلتقي سحاب مع الوحدات عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر السبت، على ملعب البترا.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة برصيد 24، ثم الوحدات 19، والفيصلي 16، والرمثا 12، وشباب العقبة 11، وشباب الأردن 10، ومعان 9، ومغير السرحان والجليل وسحاب 8، والأهلي والسلط 7.
يشار إلى أن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أرجأ إقامة مباراتي الحسين والوحدات، والفيصلي وشباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس، إضافة إلى لقائي الوحدات والرمثا، ومغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، حتى إشعار آخر، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
كما أعلن الاتحاد عن أسماء حكام الجولة العاشرة وهم؛ مباراة مغير السرحان وشباب الأردن الحكام: محمود السوالمة للساحة، والحكام المساعدون أيمن عبيدات، وصابرين العبادي، ومحمود أبو صبيح رابعا.
ومباراة معان وشباب العقبة الحكام: أحمد يعقوب للساحة، والحكام المساعدون محمود ظاهر، وقصي الشمايلة، وإبراهيم سمارة رابعا.
ومباراة الفيصلي والحسين الحكام: مراد الزواهرة للساحة، والحكام المساعدون محمد الخلف، وأحمد مؤنس، ومحمد مفيد رابعا، وعمرو عجاج حكم إضافي.
ومباراة الجليل والسلط الحكام: محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدون حمزة أبو عبيد، ومحمد محرم، وموسى اللحام رابعا.
ومباراة سحاب والوحدات الحكام: أدهم مخادمة للساحة، والحكام المساعدون عمرو عجاج، وإسلام العبادي، ومحمود السوالمة رابعا.
ومباراة الأهلي والرمثا الحكام: أحمد فيصل للساحة، والحكام المساعدون قيس خميس، وأحمد الحتو، وبكر هباهبة رابعا.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
12/12/2023 15:57:03
MENAFN12122023000117011021ID1107582784
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