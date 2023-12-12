إنطلاق مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- تنطلق غدا الأربعاء، منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024 لكرة القدم.

ويلتقي مغير السرحان مع شباب الأردن عند الرابعة عصرا على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويواجه معان ضيفه شباب العقبة عند الرابعة عصر الخميس على ستاد الأمير محمد، قبل أن يلتقي الفيصلي مع الحسين عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان.

ويحل السلط ضيفا على الجليل عند الرابعة عصر الجمعة على ستاد الحسن، فيما يلتقي سحاب مع الوحدات عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان.

وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر السبت، على ملعب البترا.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة برصيد 24، ثم الوحدات 19، والفيصلي 16، والرمثا 12، وشباب العقبة 11، وشباب الأردن 10، ومعان 9، ومغير السرحان والجليل وسحاب 8، والأهلي والسلط 7.

يشار إلى أن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أرجأ إقامة مباراتي الحسين والوحدات، والفيصلي وشباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس، إضافة إلى لقائي الوحدات والرمثا، ومغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، حتى إشعار آخر، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.

كما أعلن الاتحاد عن أسماء حكام الجولة العاشرة وهم؛ مباراة مغير السرحان وشباب الأردن الحكام: محمود السوالمة للساحة، والحكام المساعدون أيمن عبيدات، وصابرين العبادي، ومحمود أبو صبيح رابعا.

ومباراة معان وشباب العقبة الحكام: أحمد يعقوب للساحة، والحكام المساعدون محمود ظاهر، وقصي الشمايلة، وإبراهيم سمارة رابعا.

ومباراة الفيصلي والحسين الحكام: مراد الزواهرة للساحة، والحكام المساعدون محمد الخلف، وأحمد مؤنس، ومحمد مفيد رابعا، وعمرو عجاج حكم إضافي.

ومباراة الجليل والسلط الحكام: محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدون حمزة أبو عبيد، ومحمد محرم، وموسى اللحام رابعا.

ومباراة سحاب والوحدات الحكام: أدهم مخادمة للساحة، والحكام المساعدون عمرو عجاج، وإسلام العبادي، ومحمود السوالمة رابعا.

ومباراة الأهلي والرمثا الحكام: أحمد فيصل للساحة، والحكام المساعدون قيس خميس، وأحمد الحتو، وبكر هباهبة رابعا.

--(بترا)

خ خ/ف م/رق

12/12/2023 15:57:03