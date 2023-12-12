مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومجموعة المناصير

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 12 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون الصناعي في مجالات تطوير الأعمال للشركات الناشئة وربطها بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.

ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، ورئيس هيئة المديرين والرئيس التنفيذي لمجموعة المناصير، المهندس زياد المناصير.

وأشار السالم إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم سيُصار إلى إنشاء حساب خاص بمسرعة الأعمال في مركز التميز للمشاريع الإبداعية في الجامعة لدعم الشركات المحتضنة فيه، والاستثمار في براءات الاختراع، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وطرحها في الأسواق وتسويق الشركات الناشئة والمساعدة على إيجاد فرص تمويل جديدة لها والاستثمار فيها.

وأضاف أن أهمية ما جاء في المذكرة من تعاون في المجالات البحثية المتعلقة في الصناعة وريادة الأعمال، والتي تشكل نقطة اهتمام مشتركة بين الجانين، مضيفًا أن الجامعة تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وبالذات القطاع الصناعي لمواءمة خطط الجامعة التدريسية والبحثية مع حاجات سوق العمل وتشجيع الريادة والإبداع والابتكار، وتعزيز القدرة عل احتضان المشاريع ودعم الشركات الناشئة.

من جهته، أكد المناصير، استعداد المجموعة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة في تطوير المشاريع البحثية، التي ستنفذ بموجب هذه المذكرة، لتحقيق مصلحة عامة تعود بالنفع على المجتمع، استنادًا إلى الفكرة الأساسية التي يعمل عليها مركز التميز للمشاريع الإبداعية وهي مسرعة الأعمال التي تقدم مسارين رئيسيين لدعم الشركات الناشئة، هما، برنامج النمو والاستثمار.

وزار المناصير والوفد المرافق، مركز التميز للمشاريع الإبداعية، وكلية الزراعة ومعهد النانو تكنولوجي في الجامعة.

--(بترا)

ب و/رق

12/12/2023 15:59:04