مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومجموعة المناصير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 12 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون الصناعي في مجالات تطوير الأعمال للشركات الناشئة وربطها بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.
ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، ورئيس هيئة المديرين والرئيس التنفيذي لمجموعة المناصير، المهندس زياد المناصير.
وأشار السالم إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم سيُصار إلى إنشاء حساب خاص بمسرعة الأعمال في مركز التميز للمشاريع الإبداعية في الجامعة لدعم الشركات المحتضنة فيه، والاستثمار في براءات الاختراع، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وطرحها في الأسواق وتسويق الشركات الناشئة والمساعدة على إيجاد فرص تمويل جديدة لها والاستثمار فيها.
وأضاف أن أهمية ما جاء في المذكرة من تعاون في المجالات البحثية المتعلقة في الصناعة وريادة الأعمال، والتي تشكل نقطة اهتمام مشتركة بين الجانين، مضيفًا أن الجامعة تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وبالذات القطاع الصناعي لمواءمة خطط الجامعة التدريسية والبحثية مع حاجات سوق العمل وتشجيع الريادة والإبداع والابتكار، وتعزيز القدرة عل احتضان المشاريع ودعم الشركات الناشئة.
من جهته، أكد المناصير، استعداد المجموعة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة في تطوير المشاريع البحثية، التي ستنفذ بموجب هذه المذكرة، لتحقيق مصلحة عامة تعود بالنفع على المجتمع، استنادًا إلى الفكرة الأساسية التي يعمل عليها مركز التميز للمشاريع الإبداعية وهي مسرعة الأعمال التي تقدم مسارين رئيسيين لدعم الشركات الناشئة، هما، برنامج النمو والاستثمار.
وزار المناصير والوفد المرافق، مركز التميز للمشاريع الإبداعية، وكلية الزراعة ومعهد النانو تكنولوجي في الجامعة.
--(بترا)
ب و/رق
12/12/2023 15:59:04
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