الاقتصاد النيابية تناقش سياسة صندوق استثمار أموال الضمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12كانون الأول (بترا)- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، السياسة الاستثمارية والخطة الاستراتيجية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأكد النبر خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الصندوق عز الدين كناكريه، والنواب فريد حداد، عدنان مشوقة، سليمان ابو يحيى، فراس العجارمة، امغير الهملان، هائل عياش، وعدد من مدراء الصندوق، أهمية إنجاز المشاريع الاستثمارية التي ينفذها الصندوق بالسرعة الممكنة لتحقيق العوائد المالية اللازمة.

وأشار إلى ضرورة استمرار الصندوق في تطبيق منظومة الرقابة والمتابعة الحثيثة لاستثماراته للتأكد من تحقيق النتائج المستهدفة، وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية.

وشدد على أهمية استمرار الصندوق في نهج الشفافية والافصاح عن أداء المحافظ الاستثمارية والمشاريع التي ينفذها ومشاريعه المتعددة، وإبراز أهمية الشراكات التي يقوم بها في استثماراته المختلفة.

وأكد أهمية تنفيذ مشروع الناقل الوطني، والذي ينوي الصندوق المساهمة والدخول في تنفيذه.

وأشار إلى جدوى استثمار الصندوق في سندات الخزينة لارتفاع العوائد المتحققة منها، وكونها أدوات استثمارية ذات مستوى مخاطر متدن.

وأكد النبر أهمية ودور الصندوق كمستثمر مؤسسي في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب المستثمرين من خلال وجود الصندوق كشريك استراتيجي موثوق في المشاريع الوطنية الكبرى، ومشاريع الشراكة و رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى ايجاد فرص عمل نوعية وتحقيق التنمية المستدامة وفق الممارسات العالمية الفضلى.

من جانبهم، أكد الحضور من النواب، دور الصندوق في ترسيخ الاستثمار الوطني والمساهمة في تعزيز وتوفير البيئة الداعمة لأعمال الاستثمار، والأداء الإيجابي للصندوق وفق البيانات المالية المنشورة.

وطالبوا الصندوق بتوسيع استثماراته في المحافظات من خلال انشاء وتنفيذ مشاريع تنموية استثمارية جديدة، لاسيما في القطاعات السياحية والعقارية، للمساهمة في التخفيف من البطالة وتوفير فرص العمل.

بدوره، أشار كناكريه إلى أن الصندوق حقق مؤشرات أداء إيجابي حسب آخر البيانات الرسمية كما في نهاية الربع الثالث، حيث وصل حجم موجودات الصندوق إلى حوالي 14.5 مليار دينار مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي 5.2%.

كما حقق الصندوق نموا في الدخل بنسبة 21%، ليصل إلى 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار كناكريه إلى أن الصندوق يعمل وفق ضوابط السياسة الاستثمارية التي تحدد الأدوات الاستثمارية، والعوائد المستهدفة لهذه الأدوات ومستوى المخاطر المقبول، مشددا على أن السياسة الاستثمارية تعطي الأولوية للاستثمار الوطني المجدي، والذي يعود بالفائدة على الصندوق والاقتصاد الأردني ككل.

وعرض لأبرز استثمارات الصندوق والمشاريع قيد التنفيذ، مبينا أنه أرسل خلال العام الماضي رسالة اهتمام من خلال المشاركة في عدد من مشاريع الشراكة منها، مشروع الناقل الوطني ، وأن الصندوق يتواصل حاليا مع الإئتلاف الوحيد الذي تقدم بعرض لوزارة المياه والري لتنفيذ وإدارة المشروع.

وبين أن الصندوق يسعى للاستحواذ على حصة من حقوق ملكية شركة المشروع.

وأوضح أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بدأت خلال هذا العام بأعمال المرحلة الثانية من المشروع الزراعي في منطقة المدورة، ويتم حاليا انتاج عدد من المحاصيل أبرزها القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية والبصل.

وبين أن الشركة تدرس الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية، وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية، ومحاصيل أخرى لغايات التصدير.

وشار الى أن العمل مستمر في مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وتشمل أعمال التوسعة انشاء أول قاعة مؤتمرات في المدينة وبمواصفات عالمية، و145 غرفة فندقية وشاليهات، حيث ستسهم إعادة تشغيل الفندق في توفير 200 فرصة عمل مباشرة، وتشغيل قطاعات مرتبطة بالقطاع السياحي، وجعل مدينة البتراء وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في الجنوب.

وبخصوص المناطق التنموية المملوكة للضمان الاجتماعي، أشار كناكريه إلى أن شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، استقطبت استثمارات أردنية وعربية ودولية بقيمة حوالي 500 مليون دينار، منها 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي.

وتوفر المصانع العاملة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، فيما توفر المصانع قيد الانشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.

وتقوم الشركة حاليا بوضع شروط مرجعية لطرح عطاء انشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا إلى إنشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) إلى مطار تجاري.

كما استقطبت منطقة إربد التنموية، استثمارات أردنية وعربية بقيمة 40 مليون دينار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الاعمال، إضافة إلى كلية تقنية للتدريب المهني، حيث توفر هذه الاستثمارات 2300 فرصة عمل للأردنيين، ويتم حاليا تنفيذ خطط لاستقطاب استثمارات ريادية جديدة لمنطقة اربد التنموية لتسهم في تعزيز المكانة الإقليمية المميزة للمملكة في مجال ريادة الاعمال والابتكار.

واستعرض كناكريه أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة والقطاعات المستهدفة، حيث يتم حاليا دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والطاقة والتطوير العقاري والاتصالات، وإنشاء مشاريع جديدة سياحية وترفيهية وتجارية في مدينة العقبة، وتمويل مشاريع جديدة من خلال التأجير التمويلي، إضافة إلى اهتمام الصندوق بالمشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى، ومنها مشاريع الشراكة ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

--(بترا)

ع س/ ف م/ف ق

12/12/2023 15:30:48