المجلس الأعلى ينظم فعالية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث والأزمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، فعالية بعنوان "أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث والأزمات والنزاعات المسلحة/ غزة نموذج حي"، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وحضر الفعالية، سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلوا المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني وناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

وندد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، في كلمته الافتتاحية، بما تقوم به إسرائيل من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على ضرورة التزام الدول الأطراف باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم خلال حالات الطوارئ والكوارث والأزمات بما في ذلك النزاعات المسلحة.

وأشار الدكتور العزة إلى الوضع الكارثي غير المسبوق الذي يعيشه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، في ظل الغياب التام للخدمات الضرورية لهم وعدم وضعهم على سلم أولويات الجهات التي تقدم المساعدات المحدودة لغزة.

من جهتها، قالت المنسق المقيم لدى الأمم المتحدة في الأردن شيري رتزما- أندرسون، "نحن بحاجة إلى التركيز على احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط كمستفيدين، ولكن كمساهمين نشطين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا يعني ضمان وجود الأشخاص ذوي الإعاقة على كل طاولة لصنع القرار، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي جميع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر، إلى الصحة والتعليم والعمل المناخي، ويعني الاستجابة لنداء حركة الإعاقة (لا شيء عنا بدوننا)".

وأشار مدير شؤون الأونروا في الأردن بالإنابة أولاف بيكر، إلى أن الشهرين الأخيرين كانا مثالًا للتحديات الشديدة على حياة الناس، ليس فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، بل أيضا على القطاع الصحي، مبينا أن انعدام الأمل والخوف لدى الكثير من الأطفال أدى إلى أن أكثر من نصفهم يفكرون بالانتحار.

بدورها، قالت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، إن المنظمة وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تجدد نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكوارث الإنسانية في غزة.

ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصولها دون عوائق إلى جميع المحتاجين، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنى الأساسية الحيوية، وتكثيف الجهود لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع السكان وللأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

وأشارت المدير التنفيذي لمنظمة انقاذ الطفل/ مكتب الأردن، ديالا خمره، إلى عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل والتوجه إلى الملاجئ، بينما يقيم بعضهم في منازل متضررة وليست آمنة، في ظل عدم توفر بديل آخر، كما يبقى التحدي الأكبر صعوبة وصولهم إلى الخدمات الصحية والمساعدة الإنسانية أعقاب مرور شهرين على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدتها المنطقة على الإطلاق.

وتخلل الفعالية عرض تقديمي وفيديو حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث والأزمات والنزاعات المسلحة، وموسيقى لأغاني من التراث الفلسطيني والأردني للفنانتين نداء شرارة وهيفاء كمال، إلى جانب تكريم عدد من موظفي المجلس والشخصيات العامة والناشطة في المجال التطوعي من الأشخاص ذوي الإعاقة.

--(بترا)

ح ظ/م ف/رق

12/12/2023 15:30:44