عضو في الكنيست الإسرائيلي تتهم نتنياهو بالفشل الذريع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- انتقدت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي التي أعلنت الأسبوع الماضي اعتزالها الحياة السياسية قبل انتخابات الكنيست المقبلة، سياسة حكومة بنيامين نتنياهو ورؤيتها في الحرب التي تشنها على غزة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهمت ميخائيلي خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس، نتنياهو "بالفشل الذريع".

بدوره، زعم نتنياهو أن اتفاقات أوسلو كانت أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل، وأن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على السيطرة على غزة تحت أي ظرف من الظروف، وستبقى المسؤولية الأمنية على عاتق إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى التوترات الأمنية على الحدود اللبنانية، وإجلاء عشرات الآلاف من سكان المستوطنات من منازلهم.

وقال إن حزب الله حذر وليس في حالة حرب، على الرغم من عمليات الإطلاق المتواصلة في الشمال ومحاولات تسلل المسلحين.

وتطرق أعضاء اللجنة خلال الجلسة إلى قضية المختطفين، معتبرين أن عودتهم ليست مسألة أخلاقية وإنسانية فحسب، بل هي مسألة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل.

--(بترا)

ي م/ف ج

12/12/2023 15:06:12

