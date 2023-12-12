عضو في الكنيست الإسرائيلي تتهم نتنياهو بالفشل الذريع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- انتقدت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي التي أعلنت الأسبوع الماضي اعتزالها الحياة السياسية قبل انتخابات الكنيست المقبلة، سياسة حكومة بنيامين نتنياهو ورؤيتها في الحرب التي تشنها على غزة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهمت ميخائيلي خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس، نتنياهو "بالفشل الذريع".
بدوره، زعم نتنياهو أن اتفاقات أوسلو كانت أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل، وأن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على السيطرة على غزة تحت أي ظرف من الظروف، وستبقى المسؤولية الأمنية على عاتق إسرائيل.
وأشار نتنياهو إلى التوترات الأمنية على الحدود اللبنانية، وإجلاء عشرات الآلاف من سكان المستوطنات من منازلهم.
وقال إن حزب الله حذر وليس في حالة حرب، على الرغم من عمليات الإطلاق المتواصلة في الشمال ومحاولات تسلل المسلحين.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال الجلسة إلى قضية المختطفين، معتبرين أن عودتهم ليست مسألة أخلاقية وإنسانية فحسب، بل هي مسألة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل.
--(بترا)
ي م/ف ج
12/12/2023 15:06:12
MENAFN12122023000117011021ID1107582764
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